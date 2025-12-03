Рейтинг@Mail.ru
Суд в Москве оштрафовал Google на 3,8 миллиона рублей - РИА Новости, 03.12.2025
14:30 03.12.2025
Суд в Москве оштрафовал Google на 3,8 миллиона рублей
Суд в Москве оштрафовал Google на 3,8 миллиона рублей
Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,8 миллиона рублей компанию Google за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 03.12.2025
Суд в Москве оштрафовал Google на 3,8 миллиона рублей

Суд оштрафовал Google на 3,8 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,8 миллиона рублей компанию Google за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Таганского районного суда г. Москвы корпорации Google LLC назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллиона 800 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.
Роскомнадзор составил протокол по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ за отказ удалить запрещённый контент.
Google зарегистрировал в России товарный знак ИИ-сервиса
7 ноября, 05:32
 
