Суд в Москве оштрафовал Google на 3,8 миллиона рублей
Суд в Москве оштрафовал Google на 3,8 миллиона рублей
Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,8 миллиона рублей компанию Google за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 03.12.2025
