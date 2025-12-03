https://ria.ru/20251203/gonkong-2059472930.html
Число погибших при пожаре в Гонконге выросло до 159
2025-12-03T12:18:00+03:00
2025-12-03T12:18:00+03:00
2025-12-03T12:18:00+03:00
ПЕКИН, 3 дек - РИА Новости. Число погибших при пожаре в жилом комплексе в специальном административном районе (САР) КНР Гонконге выросло до 159, передает в среду Центральное телевидение Китая.
"По состоянию на 14.00 (9.00 мск - ред.) в результате пожара погибли 159 человек", - сообщает телеканал со ссылкой на гонконгскую полицию.
Телеканал также сообщил, что поиски внутри семи зданий ЖК завершены.
Ранее сообщалось о 156 погибших.
Сильнейший за последние 17 лет в Гонконге
пожар 26 ноября охватил высотные здания жилого комплекса Wang Fuk Court. По данным газеты South China Morning Post, пожар начался и распространился с бамбуковых строительных лесов, которые были возведены вокруг домов по плану реновации Wang Fuk Court. Пожар начался в первом здании жилого комплекса, а затем распространился еще на три здания.
Ранее пресс-секретарь генерального консульства РФ
в Гонконге консул Екатерина Богучарская заявила РИА Новости, что сообщений о гражданах РФ среди погибших или пострадавших при пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге не поступало.