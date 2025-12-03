Число погибших при пожаре в Гонконге выросло до 159

ПЕКИН, 3 дек - РИА Новости. Число погибших при пожаре в жилом комплексе в специальном административном районе (САР) КНР Гонконге выросло до 159, передает в среду Центральное телевидение Китая.

"По состоянию на 14.00 (9.00 мск - ред.) в результате пожара погибли 159 человек", - сообщает телеканал со ссылкой на гонконгскую полицию.