Рейтинг@Mail.ru
Голикова рассказала о росте зарплат среди рабочих специальностей - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
11:37 03.12.2025 (обновлено: 13:33 03.12.2025)
https://ria.ru/20251203/golikova-2059456376.html
Голикова рассказала о росте зарплат среди рабочих специальностей
Голикова рассказала о росте зарплат среди рабочих специальностей - РИА Новости, 03.12.2025
Голикова рассказала о росте зарплат среди рабочих специальностей
Зарплаты среди некоторых рабочих специальностей выросли в два-три раза, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании Всероссийского кадрового... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T11:37:00+03:00
2025-12-03T13:33:00+03:00
общество
россия
татьяна голикова
хорошие новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587724705_0:91:3318:1957_1920x0_80_0_0_0cba99b4ef2a5c575048684834761967.jpg
https://ria.ru/20251130/zarplata-2058717063.html
https://ria.ru/20251124/pravitelstvo-2057065304.html
https://ria.ru/20251106/rossija-2053102622.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587724705_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_606f022c6da552f4a10375c6fd45e84d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, татьяна голикова
Общество, Россия, Татьяна Голикова, Хорошие новости
Голикова рассказала о росте зарплат среди рабочих специальностей

Голикова: рост числа вакансий поднял зарплаты в рабочих профессиях

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Татьяна Голикова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Зарплаты среди некоторых рабочих специальностей выросли в два-три раза, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании Всероссийского кадрового форума.
"Количество вакансий на одного безработного с релевантным опытом выросло с шести до более чем 25 по отдельным рабочим специальностям и с трех до семи по операторам и водителям-машинистам различной спецтехники. Это привело и к росту заработной платы по этим специальностям в два-три раза", — сказала она.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Средняя зарплата в четырех регионах России превысила 150 тысяч рублей
30 ноября, 12:14
Переизбыток сотрудников в секторе услуг и тех, кто обучался общественным наукам, выталкивает молодежь в сферы с низким барьером для входа и уровнем оплаты труда. Так, почти каждый десятый выпускник идет в область торговли с зарплатой на треть ниже, чем у сверстников по рабочим специальностям, подчеркнула Голикова.
По ее словам, одна из важных задач правительства — развитие инструментов переобучения взрослых соискателей и повышение квалификации действующих сотрудников.
Работник пересчитывает деньги - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Регионы получат 14 миллиардов рублей на повышение зарплаты бюджетникам
24 ноября, 10:28
Вице-премьер также отметила, что уровень занятости трудоспособного населения в России достиг 61,4%.
"В возрасте 20-24 лет он составляет 54,1%, а вот среди 25-29-летних он уже возрастает почти до 89%", — уточнила она.
Голикова призвала оперативно "подхватывать" кадры после окончания обучения и помогать им выйти на работу сразу после получения диплома.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Россия стала крупнейшей экономикой мира с самой низкой безработицей
6 ноября, 05:03
 
Хорошие новостиОбществоРоссияТатьяна Голикова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала