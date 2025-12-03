https://ria.ru/20251203/golikova-2059456376.html
Голикова рассказала о росте зарплат среди рабочих специальностей
Голикова рассказала о росте зарплат среди рабочих специальностей - РИА Новости, 03.12.2025
Голикова рассказала о росте зарплат среди рабочих специальностей
Зарплаты среди некоторых рабочих специальностей выросли в два-три раза, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании Всероссийского кадрового... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T11:37:00+03:00
2025-12-03T11:37:00+03:00
2025-12-03T13:33:00+03:00
общество
россия
татьяна голикова
хорошие новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587724705_0:91:3318:1957_1920x0_80_0_0_0cba99b4ef2a5c575048684834761967.jpg
https://ria.ru/20251130/zarplata-2058717063.html
https://ria.ru/20251124/pravitelstvo-2057065304.html
https://ria.ru/20251106/rossija-2053102622.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587724705_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_606f022c6da552f4a10375c6fd45e84d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, татьяна голикова
Общество, Россия, Татьяна Голикова, Хорошие новости
Голикова рассказала о росте зарплат среди рабочих специальностей
Голикова: рост числа вакансий поднял зарплаты в рабочих профессиях
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Зарплаты среди некоторых рабочих специальностей выросли в два-три раза, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании Всероссийского кадрового форума.
"Количество вакансий на одного безработного с релевантным опытом выросло с шести до более чем 25 по отдельным рабочим специальностям и с трех до семи по операторам и водителям-машинистам различной спецтехники. Это привело и к росту заработной платы по этим специальностям в два-три раза", — сказала она.
Переизбыток сотрудников в секторе услуг и тех, кто обучался общественным наукам, выталкивает молодежь в сферы с низким барьером для входа и уровнем оплаты труда. Так, почти каждый десятый выпускник идет в область торговли с зарплатой на треть ниже, чем у сверстников по рабочим специальностям, подчеркнула Голикова.
По ее словам, одна из важных задач правительства — развитие инструментов переобучения взрослых соискателей и повышение квалификации действующих сотрудников.
Вице-премьер также отметила, что уровень занятости трудоспособного населения в России
достиг 61,4%.
"В возрасте 20-24 лет он составляет 54,1%, а вот среди 25-29-летних он уже возрастает почти до 89%", — уточнила она.
Голикова призвала оперативно "подхватывать" кадры после окончания обучения и помогать им выйти на работу сразу после получения диплома.