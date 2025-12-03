Голикова рассказала о росте зарплат среди рабочих специальностей

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Зарплаты среди некоторых рабочих специальностей выросли в два-три раза, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании Всероссийского кадрового форума.

"Количество вакансий на одного безработного с релевантным опытом выросло с шести до более чем 25 по отдельным рабочим специальностям и с трех до семи по операторам и водителям-машинистам различной спецтехники. Это привело и к росту заработной платы по этим специальностям в два-три раза", — сказала она.

Переизбыток сотрудников в секторе услуг и тех, кто обучался общественным наукам, выталкивает молодежь в сферы с низким барьером для входа и уровнем оплаты труда. Так, почти каждый десятый выпускник идет в область торговли с зарплатой на треть ниже, чем у сверстников по рабочим специальностям, подчеркнула Голикова.

По ее словам, одна из важных задач правительства — развитие инструментов переобучения взрослых соискателей и повышение квалификации действующих сотрудников.

Вице-премьер также отметила, что уровень занятости трудоспособного населения в России достиг 61,4%.

"В возрасте 20-24 лет он составляет 54,1%, а вот среди 25-29-летних он уже возрастает почти до 89%", — уточнила она.