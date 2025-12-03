Рейтинг@Mail.ru
Глава Приднестровья прокомментировал отсутствие переговоров с Молдавией - РИА Новости, 03.12.2025
19:13 03.12.2025
Глава Приднестровья прокомментировал отсутствие переговоров с Молдавией
Глава Приднестровья прокомментировал отсутствие переговоров с Молдавией
Отсутствие переговоров негативно влияет на отношения Молдавии и Приднестровья, считает глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. РИА Новости, 03.12.2025
в мире, молдавия, кишинев, тирасполь, вадим красносельский, обсе
В мире, Молдавия, Кишинев, Тирасполь, Вадим Красносельский, ОБСЕ
Глава Приднестровья прокомментировал отсутствие переговоров с Молдавией

Красносельский заявил о негативном влиянии отсутствия переговоров ПМР и Молдавии

CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики / Вадим Красносельский
Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики /
Вадим Красносельский. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости. Отсутствие переговоров негативно влияет на отношения Молдавии и Приднестровья, считает глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Глава ПМР выступил за возобновление переговоров с руководством Молдавии
8 октября, 16:32
"Вот начиная с 2019 года, когда полностью была завершена работа формата "5+2", во всяком случае де-факто, на самом деле переговорного процесса нет. Не работают механизмы формата "5+2", то есть крайне мало встреч рабочих групп, как линейных специалистов. Все это оказывает негативное влияние на отношения в целом", - сказал Красносельский в ходе встречи со специальным представителем действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томасом Ленком.
Лидер ПМР добавил, что у Тирасполя есть регулярные контакты с зарубежными дипломатами. По его словам, происходит обычный обмен мнениями и консультации без принятия решений.
"Мы за движение вперед на самом деле. Но завуалировать отсутствие переговоров встречами политических представителей, ну, тоже, наверное, не получится так. Политические представители ведут свою повестку, обмениваются письмами, но они не решают проблемы", - отметил Красносельский, слова которого приводит пресс-служба главы ПМР.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В МИД ПМР прокомментировали план Молдавии по Приднестровью
24 ноября, 19:31
 
В миреМолдавияКишиневТираспольВадим КрасносельскийОБСЕ
 
 
