https://ria.ru/20251203/glava-2059531113.html
Глава Минюста назвал три составляющие миссии юристов
Глава Минюста назвал три составляющие миссии юристов - РИА Новости, 03.12.2025
Глава Минюста назвал три составляющие миссии юристов
Миссия юристов состоит из трех важнейших составляющих: защиты прав человека, обеспечении верховенства закона и укреплении государственности, считает министр... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T15:18:00+03:00
2025-12-03T15:18:00+03:00
2025-12-03T15:18:00+03:00
россия
константин чуйченко
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156346/31/1563463176_0:176:3013:1871_1920x0_80_0_0_8b1eb1b26f244865dc0cb9fb9416c4e9.jpg
https://ria.ru/20251203/912960934.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156346/31/1563463176_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_90e0e13f2ca488820db9e774b3f8b3ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, константин чуйченко, общество
Россия, Константин Чуйченко, Общество
Глава Минюста назвал три составляющие миссии юристов
Чуйченко назвал защиту прав человека одной из составляющих миссии юриста
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Миссия юристов состоит из трех важнейших составляющих: защиты прав человека, обеспечении верховенства закона и укреплении государственности, считает министр юстиции РФ Константин Чуйченко.
"Миссия юристов состоит из трех важнейших составляющих. Первое – это охрана и защита прав и законных интересов граждан организации. Второе – это обеспечение верховенства закона. Третье – это укрепление государственности", - сказал он, отвечая на вопрос информагентств.
Министр отметил, что в России
на первом плане, так сложилось исторически, стоит обеспечение прав и законных интересов граждан и государства.
"Но вот сейчас по тем оценкам, которые есть, я считаю, все эти три составляющие равновесны. Мы видим, что только сильное государство может обеспечить надлежащую защиту и охрану прав и верховенство закона. Поэтому эта триада, она, мне кажется, все-таки равновесна", - отметил Чуйченко
.
В России 3 декабря празднуется День юриста.