Глава Минюста назвал три составляющие миссии юристов - РИА Новости, 03.12.2025
15:18 03.12.2025
Глава Минюста назвал три составляющие миссии юристов
Миссия юристов состоит из трех важнейших составляющих: защиты прав человека, обеспечении верховенства закона и укреплении государственности, считает министр... РИА Новости, 03.12.2025
россия, константин чуйченко, общество
Россия, Константин Чуйченко, Общество
Константин Чуйченко
Константин Чуйченко - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Константин Чуйченко. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Миссия юристов состоит из трех важнейших составляющих: защиты прав человека, обеспечении верховенства закона и укреплении государственности, считает министр юстиции РФ Константин Чуйченко.
"Миссия юристов состоит из трех важнейших составляющих. Первое – это охрана и защита прав и законных интересов граждан организации. Второе – это обеспечение верховенства закона. Третье – это укрепление государственности", - сказал он, отвечая на вопрос информагентств.
Министр отметил, что в России на первом плане, так сложилось исторически, стоит обеспечение прав и законных интересов граждан и государства.
"Но вот сейчас по тем оценкам, которые есть, я считаю, все эти три составляющие равновесны. Мы видим, что только сильное государство может обеспечить надлежащую защиту и охрану прав и верховенство закона. Поэтому эта триада, она, мне кажется, все-таки равновесна", - отметил Чуйченко.
В России 3 декабря празднуется День юриста.
Правосудие - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
День юриста в России: история праздника
Россия Константин Чуйченко Общество
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
