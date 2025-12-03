Рейтинг@Mail.ru
Германия выделит 200 миллионов долларов на закупку вооружения для Украины - РИА Новости, 03.12.2025
10:07 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/germanija-2059429462.html
Германия выделит 200 миллионов долларов на закупку вооружения для Украины
Германия выделит 200 миллионов долларов на закупку вооружения для Украины - РИА Новости, 03.12.2025
Германия выделит 200 миллионов долларов на закупку вооружения для Украины
Германия выделит 200 миллионов долларов на закупку американского вооружения для Украины в рамках инициативы PURL, заявил в среду министр иностранных дел страны... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T10:07:00+03:00
2025-12-03T10:07:00+03:00
в мире
украина
россия
германия
сергей лавров
нато
украина
россия
германия
в мире, украина, россия, германия, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Германия, Сергей Лавров, НАТО
Германия выделит 200 миллионов долларов на закупку вооружения для Украины

БЕРЛИН, 3 дек - РИА Новости. Германия выделит 200 миллионов долларов на закупку американского вооружения для Украины в рамках инициативы PURL, заявил в среду министр иностранных дел страны Йоханн Вадефуль.
"Мы продолжаем оказывать давление на Россию и как партнер по НАТО намерены его и далее усиливать. Германия в рамках механизма PURL закупит для Украины вооружения ещё на 200 миллионов долларов США в двух пакетах", - заявил Вадефуль. Его слова приводятся в разосланном пресс-релизе.
Кроме того министр анонсировал, что Германия перечислит дополнительно 25 миллионов евро в трастовый фонд НАТО для обеспечения украинских военных зимним снаряжением.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Рубио рассказал, чего США пытаются добиться в отношении Украины
Вчера, 07:14
 
В миреУкраинаРоссияГерманияСергей ЛавровНАТО
 
 
