Ноябрь вошел в топ-5 по отбору Европой газа из хранилищ в этом месяце

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Отбор из подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе в ноябре стал пятым по величине для этого месяца за все время наблюдений – с 2011 года, подсчитало РИА Новости.

Согласно данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), нетто-отбор – когда суммарный уровень отбора превышает объем закачки – из ПХГ в Европе в ноябре составил около 8,3 миллиарда кубометров газа. Это пятый по величине показатель за все время наблюдений. Максимальный был зафиксирован в ноябре 2016 года – 11,1 миллиарда кубометров газа, а второй по величине результат – в ноябре 2024 года, 10,9 миллиарда кубометров.

При этом 24, 25, 26 и 27 ноября зафиксированы максимальные для этих дней суточные отборы газа из газохранилищ Европы за всю историю наблюдений.

В натуральном выражении общий объем газа в хранилищах составляет сейчас около 83,6 миллиарда кубометров. Это примерно на 11,6 миллиарда кубометров меньше, чем в прошлом году.