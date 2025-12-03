Рейтинг@Mail.ru
Ноябрь вошел в топ-5 по отбору Европой газа из хранилищ в этом месяце - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:43 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/gaz-2059417169.html
Ноябрь вошел в топ-5 по отбору Европой газа из хранилищ в этом месяце
Ноябрь вошел в топ-5 по отбору Европой газа из хранилищ в этом месяце - РИА Новости, 03.12.2025
Ноябрь вошел в топ-5 по отбору Европой газа из хранилищ в этом месяце
Отбор из подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе в ноябре стал пятым по величине для этого месяца за все время наблюдений – с 2011 года, подсчитало РИА Новости. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T08:43:00+03:00
2025-12-03T08:43:00+03:00
в мире
европа
германия
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149702/46/1497024697_0:198:3764:2315_1920x0_80_0_0_1d2ae9755011a7d36c65fb23e7e96c55.jpg
https://ria.ru/20251202/canktsii-2059010566.html
https://ria.ru/20251130/germaniya-2058313338.html
европа
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149702/46/1497024697_208:0:3557:2512_1920x0_80_0_0_d428ca3e7e02e1cd0fbfa1847b5ade65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, германия, газпром
В мире, Европа, Германия, Газпром
Ноябрь вошел в топ-5 по отбору Европой газа из хранилищ в этом месяце

Отбор газа из ПХГ в Европе в ноябре стал пятым по величине за все время

© AP Photo / Joerg SarbachГазовое хранилище в Редене, Германия
Газовое хранилище в Редене, Германия - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© AP Photo / Joerg Sarbach
Газовое хранилище в Редене, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Отбор из подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе в ноябре стал пятым по величине для этого месяца за все время наблюдений – с 2011 года, подсчитало РИА Новости.
Согласно данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), нетто-отбор – когда суммарный уровень отбора превышает объем закачки – из ПХГ в Европе в ноябре составил около 8,3 миллиарда кубометров газа. Это пятый по величине показатель за все время наблюдений. Максимальный был зафиксирован в ноябре 2016 года – 11,1 миллиарда кубометров газа, а второй по величине результат – в ноябре 2024 года, 10,9 миллиарда кубометров.
Президент США Дональд Трамп и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
"Это бесполезно". США предложили Европе смириться с неизбежным
2 декабря, 08:00
При этом 24, 25, 26 и 27 ноября зафиксированы максимальные для этих дней суточные отборы газа из газохранилищ Европы за всю историю наблюдений.
В натуральном выражении общий объем газа в хранилищах составляет сейчас около 83,6 миллиарда кубометров. Это примерно на 11,6 миллиарда кубометров меньше, чем в прошлом году.
"Газпром" отмечал, что такой стремительный темп отбора газа заметно истощает запасы газа в европейских ПХГ. Например, 26 ноября запасы в хранилищах Германии опустились уже до 68,5%, хотя всего пять дней назад было 72%. Технологически сокращение запасов в хранилищах снижает их производительность. Учитывая, что холодные месяцы еще впереди, это может создать дополнительные риски для энергоснабжения потребителей, предупреждали в "Газпроме".
Алиса Вайдель во время выступления в бундестаге - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
"Серьезно оплошали": В ЕС признали критическую ошибку
30 ноября, 08:00
 
В миреЕвропаГерманияГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала