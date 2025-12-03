Рейтинг@Mail.ru
В ЕС предварительно договорились о запрете импорта газа из России
06:15 03.12.2025 (обновлено: 09:41 03.12.2025)
В ЕС предварительно договорились о запрете импорта газа из России
В ЕС предварительно договорились о запрете импорта газа из России
Страны Евросоюза приняли предварительное соглашение об отказе закупать трубопроводный газ и СПГ из России, следует из публикации на сайте Совета ЕС.
В ЕС предварительно договорились о запрете импорта газа из России

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Страны Евросоюза приняли предварительное соглашение об отказе закупать трубопроводный газ и СПГ из России, следует из публикации на сайте Совета ЕС.
"Сегодня председательство в совете и представители Европарламента достигли предварительного соглашения по регламенту для прекращения импорта российского природного газа", — говорится в сообщении.
Документ предусматривает полный запрет на закупки СПГ из России с конца 2026 года, а трубопроводного газа — с осени 2027-го.
Уточняется, что прекращение поставок произойдет спустя шесть недель после того, как регламент вступит в силу. При этом для действующих контрактов сохранится переходный период.
Для краткосрочных соглашений, заключенных до 17 июня, запрет на импорт российского СПГ начнет действовать с 25 апреля 2026-го, трубопроводного — с 17 июня того же года.
Что касается долгосрочных контрактов, то для них ограничение вступит в силу с 1 января и с 30 сентября 2027-го соответственно.
Энергокризис в Европе

В конце 2024-го бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги подготовил доклад для главы ЕК. Согласно документу, энергетический рынок Евросоюза сталкивается с фундаментальными проблемами и нехваткой природных ресурсов вопреки заявлениям об успешной замене российского топлива. Так, цены на газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
По оценке главы РФПИ Кирилла Дмитриева, Европа потеряла более 1,3 триллиона евро из-за отказа от российского импорта. Как заявил президент Владимир Путин, это решение привело к закрытию предприятий по производству удобрений в ЕС, что разогнало инфляцию и вынудило европейцев выйти на улицы.
Тем не менее в середине октября этого года Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от поставок российского газа с 1 января 2026-го. При этом для действующих контрактов сохранится переходный период до 1 января 2028 года. Также планируется ввести меру, которая приостановит действие запрета при возникновении проблем с поставками.
