Глава ФСИН назвал рискованной идею организации колоний для террористов

"Если проанализировать сегодняшнюю историю, идеи образования колоний для отдельного содержания террористов и экстремистов существуют и сегодня. Рассматривая их, наряду с нормативными предписаниями, препятствующими их образованию, видим в этом значительные риски - риски объединения, единения и концентрации в одном месте таких лиц", - сказал Гостев на открытии выставки "200 лет со дня восстания декабристов: уроки прошлого для настоящего".