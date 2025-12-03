Рейтинг@Mail.ru
Глава ФСИН назвал рискованной идею организации колоний для террористов - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:11 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/fsin-2059507198.html
Глава ФСИН назвал рискованной идею организации колоний для террористов
Глава ФСИН назвал рискованной идею организации колоний для террористов - РИА Новости, 03.12.2025
Глава ФСИН назвал рискованной идею организации колоний для террористов
Директор ФСИН РФ Аркадий Гостев назвал рискованной идею организации колоний для отдельного содержания террористов и экстремистов, напомнив о том, какую роль... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T14:11:00+03:00
2025-12-03T14:11:00+03:00
общество
россия
николай i
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40564/32/405643200_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c40d35e88b1f04add659afbaf98ea258.jpg
https://ria.ru/20251201/fsin-2058927734.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40564/32/405643200_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_00c923adfdc87527300a75b15cdb50b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, николай i, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Общество, Россия, Николай I, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Глава ФСИН назвал рискованной идею организации колоний для террористов

Гостев: образование колоний для террористов приведет к рискам их объединения

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкИсправительное учреждение
Исправительное учреждение - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Исправительное учреждение. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Директор ФСИН РФ Аркадий Гостев назвал рискованной идею организации колоний для отдельного содержания террористов и экстремистов, напомнив о том, какую роль сыграли казематы в объединении декабристов.
Он напомнил, что император Николай I принял решение сосредоточить государственных преступников в одном месте, для чего были построены специальные казематы.
"Если проанализировать сегодняшнюю историю, идеи образования колоний для отдельного содержания террористов и экстремистов существуют и сегодня. Рассматривая их, наряду с нормативными предписаниями, препятствующими их образованию, видим в этом значительные риски - риски объединения, единения и концентрации в одном месте таких лиц", - сказал Гостев на открытии выставки "200 лет со дня восстания декабристов: уроки прошлого для настоящего".
Он добавил, что косвенным подтверждением опасений сегодня является высказывание декабриста Николая Бестужева: "Каземат нас соединил, дал опору друг другу. Каземат дал нам политическое существование за пределами политической смерти".
Путин на встрече с директором ФСИН Аркадием Гостевым - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Глава ФСИН рассказал о сокращении числа осужденных в местах лишения свободы
1 декабря, 14:10
 
ОбществоРоссияНиколай IФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала