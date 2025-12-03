По словам Мюллера, интервью было проведено в начале июля, и Фройдинг говорил о периоде, когда американская администрация находилась на этапе перехода от одного правительства к следующему, из-за чего генерал – в ту пору ответственный за координацию по военной поддержке Украине - испытывал трудности с установлением новых контактов.

Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.