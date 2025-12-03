Рейтинг@Mail.ru
Германия опровергла сообщения о прерывании контактов с Пентагоном - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:17 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/frg-2059569477.html
Германия опровергла сообщения о прерывании контактов с Пентагоном
Германия опровергла сообщения о прерывании контактов с Пентагоном - РИА Новости, 03.12.2025
Германия опровергла сообщения о прерывании контактов с Пентагоном
Сообщения о том, что Пентагон прервал связь с министерством обороны Германии, включая вопросы, касающиеся Украины, вырваны из контекста и не соответствуют... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T17:17:00+03:00
2025-12-03T17:17:00+03:00
в мире
россия
украина
киев
владимир путин
дмитрий песков
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_4861a68e1484277a3e3cff73bc93a47e.jpg
https://ria.ru/20251203/germanija-2059429462.html
https://ria.ru/20251202/germaniya-2059096962.html
https://ria.ru/20251202/germaniya-2059333540.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_eacc16d035b3eb7ef209e8f073356698.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев, владимир путин, дмитрий песков, министерство обороны сша
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Министерство обороны США
Германия опровергла сообщения о прерывании контактов с Пентагоном

Минобороны ФРГ опровергло сообщения о прерывании контактов с Пентагоном

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Германии
Национальный флаг Германии - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 3 дек - РИА Новости. Сообщения о том, что Пентагон прервал связь с министерством обороны Германии, включая вопросы, касающиеся Украины, вырваны из контекста и не соответствуют действительности, заявил официальный представитель ведомства ФРГ Митко Мюллер.
Ранее издание Atlantic со ссылкой на немецкого генерал-лейтенанта Кристиана Фройдинга сообщила, что Пентагон прервал связь с министерством обороны Германии, включая вопросы, касающиеся Украины.
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Германия выделит 200 миллионов долларов на закупку вооружения для Украины
Вчера, 10:07
"Отношения с нашими американскими партнёрами на всех уровнях в области работы МО и бундесвера хорошие и доверительные — это я хочу подчеркнуть совершенно однозначно. Высказывания генерала Фройдинга были вырваны из контекста", - сказал он журналистам в ходе брифинга кабмина ФРГ.
По словам Мюллера, интервью было проведено в начале июля, и Фройдинг говорил о периоде, когда американская администрация находилась на этапе перехода от одного правительства к следующему, из-за чего генерал – в ту пору ответственный за координацию по военной поддержке Украине - испытывал трудности с установлением новых контактов.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Прохожие на одной из улиц Франкфурта, Германия - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
СМИ: Германия попала в тяжелую ситуацию
2 декабря, 07:28
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Йохан Вадефуль - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Глава МИД Германии допустил, болезненные уступки со стороны Украины
2 декабря, 19:04
 
В миреРоссияУкраинаКиевВладимир ПутинДмитрий ПесковМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала