Германия опровергла сообщения о прерывании контактов с Пентагоном
Германия опровергла сообщения о прерывании контактов с Пентагоном - РИА Новости, 03.12.2025
Германия опровергла сообщения о прерывании контактов с Пентагоном
Сообщения о том, что Пентагон прервал связь с министерством обороны Германии, включая вопросы, касающиеся Украины, вырваны из контекста и не соответствуют... РИА Новости, 03.12.2025
Германия опровергла сообщения о прерывании контактов с Пентагоном
Минобороны ФРГ опровергло сообщения о прерывании контактов с Пентагоном
БЕРЛИН, 3 дек - РИА Новости. Сообщения о том, что Пентагон прервал связь с министерством обороны Германии, включая вопросы, касающиеся Украины, вырваны из контекста и не соответствуют действительности, заявил официальный представитель ведомства ФРГ Митко Мюллер.
Ранее издание Atlantic со ссылкой на немецкого генерал-лейтенанта Кристиана Фройдинга сообщила, что Пентагон
прервал связь с министерством обороны Германии, включая вопросы, касающиеся Украины
.
"Отношения с нашими американскими партнёрами на всех уровнях в области работы МО и бундесвера хорошие и доверительные — это я хочу подчеркнуть совершенно однозначно. Высказывания генерала Фройдинга были вырваны из контекста", - сказал он журналистам в ходе брифинга кабмина ФРГ
.
По словам Мюллера, интервью было проведено в начале июля, и Фройдинг говорил о периоде, когда американская администрация находилась на этапе перехода от одного правительства к следующему, из-за чего генерал – в ту пору ответственный за координацию по военной поддержке Украине - испытывал трудности с установлением новых контактов.
Администрация США
ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия
сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин
, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева
, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.