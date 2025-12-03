Словакия выступит против запрета ЕС на импорт газа из России, заявил Фицо

БРАТИСЛАВА, 3 дек - РИА Новости. Словакия в декабре снова будет голосовать против запрета на импорт российского газа из России в Европейский союз, это идеологическое и вредное решение, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо

"Сейчас принимаются идеологические решения, которые нам чрезвычайно вредят. Все представители, которые представляют Словакию , на всех заседаниях голосовали против всех мер и решений, которые касаются REPower EU , я говорю сейчас о газе. Окончательное голосование будет в декабре, где наш представитель получит четкую инструкцию опять голосовать против", - сказал Фицо журналистам после заседания правительства, пресс-конференцию транслировало словацкое новостное агентство TASR в среду.

Он заявил, что решение по такому серьезному вопросу должно приниматься единогласно, а не квалифицированным большинством.

“Но они прекрасно знали, что есть такие страны, как Словакия, которые никогда бы не могли согласиться с таким решением, мы бы наложили вето на это решение, поэтому они обошли принцип единогласия и пошли на это квалифицированным большинством, и квалифицированное большинство приняло решение - о нас, о словаках, о венграх и о других - что мы не можем брать газ там, где хотим”, - сказал Фицо.

Премьер-министр Словакии неоднократно говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности.

Из публикации на сайте Совета ЕС следует, что страны Евросоюза в среду приняли предварительное соглашение по отказу от импорта сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России.

Согласно публикации на сайте Совета ЕС, регламент включает в себя поэтапный запрет на импорт как сжиженного природного газа, так и трубопроводного газа из России. Полный запрет на импорт СПГ вступит с конца 2026 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с осени 2027 года.

Соавторы документа также подтвердили, что импорт газа из России будет запрещен шесть недель спустя после того, как регламент вступит в силу, с сохранением переходного периода для действующих контрактов на поставки газа. Для долгосрочных контрактов на импорт СПГ запрет будет применяться с 1 января 2027 года в согласовании с 19 пакетом санкций. Для долгосрочных соглашений на импорт трубопроводного газа из РФ запрет будет действовать с 30 сентября 2027 года при условии выполнения целевых показателей заполненности хранилищ. Запрет на импорт трубопроводного газа может вступить не позднее 1 ноября 2027 года.