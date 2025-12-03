Рейтинг@Mail.ru
Словакия выступит против запрета ЕС на импорт газа из России, заявил Фицо
15:10 03.12.2025 (обновлено: 15:34 03.12.2025)
Словакия выступит против запрета ЕС на импорт газа из России, заявил Фицо
Словакия выступит против запрета ЕС на импорт газа из России, заявил Фицо

Фицо: Словакия в декабре будет голосовать против запрета ЕС на импорт газа из РФ

БРАТИСЛАВА, 3 дек - РИА Новости. Словакия в декабре снова будет голосовать против запрета на импорт российского газа из России в Европейский союз, это идеологическое и вредное решение, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо
"Сейчас принимаются идеологические решения, которые нам чрезвычайно вредят. Все представители, которые представляют Словакию, на всех заседаниях голосовали против всех мер и решений, которые касаются REPowerEU, я говорю сейчас о газе. Окончательное голосование будет в декабре, где наш представитель получит четкую инструкцию опять голосовать против", - сказал Фицо журналистам после заседания правительства, пресс-конференцию транслировало словацкое новостное агентство TASR в среду.
Стамбул, Турция - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Эксперт объяснил, зачем США давят на Турцию по закупкам российского газа
1 декабря, 09:06
Он заявил, что решение по такому серьезному вопросу должно приниматься единогласно, а не квалифицированным большинством.
“Но они прекрасно знали, что есть такие страны, как Словакия, которые никогда бы не могли согласиться с таким решением, мы бы наложили вето на это решение, поэтому они обошли принцип единогласия и пошли на это квалифицированным большинством, и квалифицированное большинство приняло решение - о нас, о словаках, о венграх и о других - что мы не можем брать газ там, где хотим”, - сказал Фицо.
Премьер-министр Словакии неоднократно говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности.
Из публикации на сайте Совета ЕС следует, что страны Евросоюза в среду приняли предварительное соглашение по отказу от импорта сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Сийярто заявил о подготовке Европы к войне с Россией
2 декабря, 01:22
Согласно публикации на сайте Совета ЕС, регламент включает в себя поэтапный запрет на импорт как сжиженного природного газа, так и трубопроводного газа из России. Полный запрет на импорт СПГ вступит с конца 2026 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с осени 2027 года.
Соавторы документа также подтвердили, что импорт газа из России будет запрещен шесть недель спустя после того, как регламент вступит в силу, с сохранением переходного периода для действующих контрактов на поставки газа. Для долгосрочных контрактов на импорт СПГ запрет будет применяться с 1 января 2027 года в согласовании с 19 пакетом санкций. Для долгосрочных соглашений на импорт трубопроводного газа из РФ запрет будет действовать с 30 сентября 2027 года при условии выполнения целевых показателей заполненности хранилищ. Запрет на импорт трубопроводного газа может вступить не позднее 1 ноября 2027 года.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Газопровод - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
В ЕС предварительно договорились о запрете импорта газа из России
Вчера, 06:15
 
В миреСловакияРоссияРоберт ФицоЕвросоюз
 
 
