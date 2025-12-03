Рейтинг@Mail.ru
В СПЧ высказались о вырезании сцен из фильмов - РИА Новости, 03.12.2025
12:10 03.12.2025
В СПЧ высказались о вырезании сцен из фильмов
В СПЧ высказались о вырезании сцен из фильмов
Председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев в интервью РБК назвал вырезание сцен из кинофильмов абсолютной глупостью. РИА Новости, 03.12.2025
В СПЧ высказались о вырезании сцен из фильмов

Глава СПЧ Фадеев назвал вырезание сцен из фильмов глупостью

Председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев
Председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев
Председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев в интервью РБК назвал вырезание сцен из кинофильмов абсолютной глупостью.
"Мне рассказали, что оттуда повырезали чуть ли не треть. Это абсолютная глупость", — заявил он, приведя в пример комедию "О чем говорят мужчины".
Фестиваль RТ.Док: Время наших героев в Нальчике и Цхинвале - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
В Нальчике завершился фестиваль "RТ.Док: Время наших героев"
2 декабря, 20:11
Председатель СПЧ охарактеризовал подобные действия как чрезмерную осторожность, доходящую до абсурда. Он обратил внимание на то, что на телевидении размывают изображения сигарет, но при этом оставляют видимым дым, а женскую наготу скрывают, в то время как мужскую нет.
"Мне кажется, это глупость. Глупость тех, кто боится, перестраховывается. А мало ли что подумают, а мало ли что скажет начальник", — сказал Фадеев.
Также он посчитал, что не совсем правильно, когда "каких-то людей убирают из кино, вырезают".
Кадр из фильма Три струны - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
В Петербурге начались съемки масштабной исторической картины "Три струны"
2 декабря, 20:05
 
