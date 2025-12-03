https://ria.ru/20251203/filmy-2059468954.html
В СПЧ высказались о вырезании сцен из фильмов
Председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев в интервью РБК назвал вырезание сцен из кинофильмов абсолютной глупостью. РИА Новости, 03.12.2025
общество
валерий фадеев
рбк (медиагруппа)
общество, валерий фадеев, рбк (медиагруппа)
Общество, Валерий Фадеев, РБК (медиагруппа)
Глава СПЧ Фадеев назвал вырезание сцен из фильмов глупостью
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости.
Председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев в интервью РБК
назвал вырезание сцен из кинофильмов абсолютной глупостью.
"Мне рассказали, что оттуда повырезали чуть ли не треть. Это абсолютная глупость", — заявил он, приведя в пример комедию "О чем говорят мужчины".
Председатель СПЧ охарактеризовал подобные действия как чрезмерную осторожность, доходящую до абсурда. Он обратил внимание на то, что на телевидении размывают изображения сигарет, но при этом оставляют видимым дым, а женскую наготу скрывают, в то время как мужскую нет.
"Мне кажется, это глупость. Глупость тех, кто боится, перестраховывается. А мало ли что подумают, а мало ли что скажет начальник", — сказал Фадеев
.
Также он посчитал, что не совсем правильно, когда "каких-то людей убирают из кино, вырезают".