В СПЧ высказались о вырезании сцен из фильмов

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев в интервью Председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев в интервью РБК назвал вырезание сцен из кинофильмов абсолютной глупостью.

"Мне рассказали, что оттуда повырезали чуть ли не треть. Это абсолютная глупость", — заявил он, приведя в пример комедию "О чем говорят мужчины".

Председатель СПЧ охарактеризовал подобные действия как чрезмерную осторожность, доходящую до абсурда. Он обратил внимание на то, что на телевидении размывают изображения сигарет, но при этом оставляют видимым дым, а женскую наготу скрывают, в то время как мужскую нет.

"Мне кажется, это глупость. Глупость тех, кто боится, перестраховывается. А мало ли что подумают, а мало ли что скажет начальник", — сказал Фадеев