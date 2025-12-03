На Филиппины может обрушиться новый циклон

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Филиппинская метеорологическая служба PAGASA предупредила о том, что в зоне ответственности страны возникла зона низкого атмосферного давления, угрожающая превратиться в новый циклон, сообщило филиппинское новостное издание Филиппинская метеорологическая служба PAGASA предупредила о том, что в зоне ответственности страны возникла зона низкого атмосферного давления, угрожающая превратиться в новый циклон, сообщило филиппинское новостное издание ABS-CBN

Ранее на Филиппинах из-за тропического циклона "Вербена" пострадали почти 47 тысяч человек. В начале ноября на республику также обрушились тайфун "Калмаэги" и супертайфун "Фунг-Вонг". По последним данным, общее число погибших в результате двух мощных тайфунов составило 302 человека.

"Согласно погодному бюро PAGASA, область со сравнительно низким атмосферным давлением к востоку от страны вошла в филиппинскую зону ответственности в два часа дня в среду. Она находилась в 1105 км к востоку от юго-восточного Лусона . На данный момент сообщается, что в течение следующих 24 часов она может развиться в тропическую депрессию и тогда получит местное наименование - Вилма", - говорится в сообщении ABS-CBN.

Ожидается, что во время своего движения по Филиппинскому морю новый циклон усилится до уровня тропического шторма, но сильные северо-восточные муссоны или Амиханы (имя филиппинского божества северо-восточного ветра, одноимённого муссона и целого сезона, когда на Филиппинах господствуют подобные ветряные потоки) оборвут его дальнейшее развитие и перенаправят на юго-запад.

По прогнозу, с четверга влияние циклона может стать заметным в филиппинских регионах Восточные Висайи и Биколь, доберётся до которых он, предположительно, к субботе или воскресенью. Затем, к понедельнику или вторнику, Вилма пройдёт сквозь них и постепенно начнёт покидать территорию страны через южную часть острова Лусон.