На Филиппины может обрушиться новый циклон - РИА Новости, 03.12.2025
16:31 03.12.2025
На Филиппины может обрушиться новый циклон
На Филиппины может обрушиться новый циклон
Филиппинская метеорологическая служба PAGASA предупредила о том, что в зоне ответственности страны возникла зона низкого атмосферного давления, угрожающая...
2025-12-03T16:31:00+03:00
2025-12-03T16:31:00+03:00
в мире
филиппины
лусон (остров)
филиппины
лусон (остров)
в мире, филиппины, лусон (остров)
В мире, Филиппины, Лусон (остров)
На Филиппины может обрушиться новый циклон

ABS-CBN: рядом с Филиппинами начал формироваться новый циклон

Волны обрушиваются на побережье в провинции Батанес на Филиппинах
Волны обрушиваются на побережье в провинции Батанес на Филиппинах
© AP Photo / Justine Mark Pillie Fajardo
Волны обрушиваются на побережье в провинции Батанес на Филиппинах. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Филиппинская метеорологическая служба PAGASA предупредила о том, что в зоне ответственности страны возникла зона низкого атмосферного давления, угрожающая превратиться в новый циклон, сообщило филиппинское новостное издание ABS-CBN.
Ранее на Филиппинах из-за тропического циклона "Вербена" пострадали почти 47 тысяч человек. В начале ноября на республику также обрушились тайфун "Калмаэги" и супертайфун "Фунг-Вонг". По последним данным, общее число погибших в результате двух мощных тайфунов составило 302 человека.
Последствия тайфуна Калмаэги - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
При тайфуне во Вьетнаме погибли пять человек
7 ноября, 08:19
"Согласно погодному бюро PAGASA, область со сравнительно низким атмосферным давлением к востоку от страны вошла в филиппинскую зону ответственности в два часа дня в среду. Она находилась в 1105 км к востоку от юго-восточного Лусона. На данный момент сообщается, что в течение следующих 24 часов она может развиться в тропическую депрессию и тогда получит местное наименование - Вилма", - говорится в сообщении ABS-CBN.
Ожидается, что во время своего движения по Филиппинскому морю новый циклон усилится до уровня тропического шторма, но сильные северо-восточные муссоны или Амиханы (имя филиппинского божества северо-восточного ветра, одноимённого муссона и целого сезона, когда на Филиппинах господствуют подобные ветряные потоки) оборвут его дальнейшее развитие и перенаправят на юго-запад.
По прогнозу, с четверга влияние циклона может стать заметным в филиппинских регионах Восточные Висайи и Биколь, доберётся до которых он, предположительно, к субботе или воскресенью. Затем, к понедельнику или вторнику, Вилма пройдёт сквозь них и постепенно начнёт покидать территорию страны через южную часть острова Лусон.
PAGASA предупреждает о сильных дождях, которые может принести с собой данный циклон, особенно в перечисленных выше регионах. Кроме того, в случае формирования шторма, во многих областях возникнет опасность многочисленных и серьёзных наводнений и оползней. Впрочем, в отношении того, что события пойдут по подобному сценарию, пока сохраняется неопределённость.
Вечерний туман над Авачинской губой - бухтой Тихого океана у юго-вост­оч­ного по­­бережья полуострова Камчатка - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Режим повышенной готовности объявлен на Командорах из-за нового циклона
12 ноября, 01:48
 
В миреФилиппиныЛусон (остров)
 
 
