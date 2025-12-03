Рейтинг@Mail.ru
Медведев обвинил Европу в продвижении украинского конфликта - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:54 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/evropa-2059463370.html
Медведев обвинил Европу в продвижении украинского конфликта
Медведев обвинил Европу в продвижении украинского конфликта - РИА Новости, 03.12.2025
Медведев обвинил Европу в продвижении украинского конфликта
Пока Россия и США ведут переговоры о прекращении конфликта, Европа усиленно продвигает войну до последнего украинца, заявил замглавы Совета безопасности РФ,... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T11:54:00+03:00
2025-12-03T11:54:00+03:00
россия
сша
европа
дмитрий медведев
единая россия
еврокомиссия
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978374220_114:0:2958:1600_1920x0_80_0_0_3629860e46e77401216f2004d73a099b.jpg
https://ria.ru/20251202/evropa-2059319887.html
россия
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978374220_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_c5191b212e7494b6bbc96747c3378c3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, европа, дмитрий медведев, единая россия, еврокомиссия, мирный план сша по украине
Россия, США, Европа, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Еврокомиссия, Мирный план США по Украине
Медведев обвинил Европу в продвижении украинского конфликта

Медведев: Европа продвигает войну на Украине на фоне переговоров России и США

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Пока Россия и США ведут переговоры о прекращении конфликта, Европа усиленно продвигает войну до последнего украинца, заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Пока Россия и США ведут переговоры о прекращении конфликта, фригидная Европа, возглавляемая полубезумными бабками Урсулой (фон дер Ляйен, главой Еврокомиссии - ред.) и Каей (Каллас, главой евродипломатии - ред.), усиленно продвигает войну до последнего украинца", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Европа мешает администрации Трампа достичь мира по Украине, заявил Путин
2 декабря, 18:25
 
РоссияСШАЕвропаДмитрий МедведевЕдиная РоссияЕврокомиссияМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала