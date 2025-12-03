https://ria.ru/20251203/evropa-2059463370.html
Медведев обвинил Европу в продвижении украинского конфликта
Пока Россия и США ведут переговоры о прекращении конфликта, Европа усиленно продвигает войну до последнего украинца, заявил замглавы Совета безопасности РФ,... РИА Новости, 03.12.2025
россия, сша, европа, дмитрий медведев, единая россия, еврокомиссия, мирный план сша по украине
