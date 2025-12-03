Рейтинг@Mail.ru
Европа поняла, как добиться расположения Трампа, пишет Mundo - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:29 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/evropa-2059435662.html
Европа поняла, как добиться расположения Трампа, пишет Mundo
Европа поняла, как добиться расположения Трампа, пишет Mundo - РИА Новости, 03.12.2025
Европа поняла, как добиться расположения Трампа, пишет Mundo
Страны Европы и Азии поняли, что для того, чтобы достучаться до президента США Дональда Трампа, нужно добиваться расположения спецпосланника американского... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T10:29:00+03:00
2025-12-03T10:29:00+03:00
в мире
сша
европа
азия
стив уиткофф
дональд трамп
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058255696_0:79:3072:1807_1920x0_80_0_0_1d5251c88b86a8643fe76a8e0db6d63e.jpg
https://ria.ru/20251202/sdelka-2059308443.html
сша
европа
азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058255696_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7442b7d5737ea553b81ac2b5b67175ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, европа, азия, стив уиткофф, дональд трамп, марко рубио
В мире, США, Европа, Азия, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Марко Рубио
Европа поняла, как добиться расположения Трампа, пишет Mundo

Mundo: Европа поняла, что добиваться расположения Трампа нужно через Уиткоффа

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Страны Европы и Азии поняли, что для того, чтобы достучаться до президента США Дональда Трампа, нужно добиваться расположения спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа, пишет испанская газета Mundo.
"На бумаге (госсекретарь США - ред.) Марко Рубио отвечает за дипломатию США, но в столицах Европы и Азии стало ясно, что для того, чтобы по-настоящему достучаться до президента, зачастую лучше добиваться расположения Уиткоффа", - говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
СМИ узнали, как Трамп напугал Европу из-за сделки по Украине
2 декабря, 17:58
 
В миреСШАЕвропаАзияСтив УиткоффДональд ТрампМарко Рубио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала