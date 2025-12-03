https://ria.ru/20251203/estoniya-2059464185.html
В Эстонии заявили о готовности направить войска на Украину
Глава эстонского МИД Маргус Цахкна заявил, что Эстония готова направить войска на Украину для обеспечения гарантий ее безопасности в будущем. РИА Новости, 03.12.2025
В Эстонии заявили о готовности направить войска на Украину
Цахкна: Эстония готова послать войска на Украину в рамках гарантий безопасности