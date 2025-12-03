Рейтинг@Mail.ru
В Эстонии заявили о готовности направить войска на Украину
12:01 03.12.2025
В Эстонии заявили о готовности направить войска на Украину
Глава эстонского МИД Маргус Цахкна заявил, что Эстония готова направить войска на Украину для обеспечения гарантий ее безопасности в будущем. РИА Новости, 03.12.2025
в мире
украина
эстония
россия
нато
украина
эстония
россия
украина, эстония, россия, нато
В мире, Украина, Эстония, Россия, НАТО
В Эстонии заявили о готовности направить войска на Украину

Цахкна: Эстония готова послать войска на Украину в рамках гарантий безопасности

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Флаг Эстонии
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Флаг Эстонии. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Глава эстонского МИД Маргус Цахкна заявил, что Эстония готова направить войска на Украину для обеспечения гарантий ее безопасности в будущем.
"Правительство Эстонии уже решило в марте, если будет необходимо в рамках гарантий безопасности от коалиции желающих разместить войска, мы будем участвовать", - подчеркнул он по прибытии на встречу глав МИД стран НАТО в Брюсселе.
В МИД РФ подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств-участников альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других странах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Эстонский военный корабль в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
МИД Эстонии выступил с предупреждением Украине после ударов ВСУ по танкерам
1 декабря, 17:15
 
В мире, Украина, Эстония, Россия, НАТО
 
 
Версия 2023.1 Beta
