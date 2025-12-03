Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили об отставке высокопоставленного чиновника ЕС - РИА Новости, 03.12.2025
22:38 03.12.2025
СМИ сообщили об отставке высокопоставленного чиновника ЕС
СМИ сообщили об отставке высокопоставленного чиновника ЕС
в мире
ближний восток
северная африка
персидский залив
евросоюз
ближний восток
северная африка
персидский залив
в мире, ближний восток, северная африка, персидский залив, евросоюз
В мире, Ближний Восток, Северная Африка, Персидский залив, Евросоюз
СМИ сообщили об отставке высокопоставленного чиновника ЕС

Высокопоставленный чиновник ЕС подал в отставку из-за подозрений в коррупции

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 3 дек - РИА Новости. Подозреваемый в коррупции высокопоставленный чиновник внешнеполитической службы ЕС Стефано Саннино подал в отставку, сообщает издание Euractiv со ссылкой на письмо функционера.
"Стефано Саннино объявил о досрочной отставке с должности генерального директора по Ближнему Востоку, Северной Африке и странам Персидского залива в связи с участием в продолжающемся расследовании предполагаемого нецелевого использования средств ЕС", - указывается в материале.
Издание поясняет, что Саннино подтвердил, что был допрошен о событиях периода, когда он занимал пост генерального секретаря внешнеполитической службы ЕС.
При этом чиновник подчеркнул, что уверен в правосудии и в том, что все прояснится.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
СМИ: новый человек в службе ЕС может обострить борьбу с фон дер Ляйен
17 октября, 10:58
17 октября, 10:58
 
В миреБлижний ВостокСеверная АфрикаПерсидский заливЕвросоюз
 
 
