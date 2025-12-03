https://ria.ru/20251203/es-2059646001.html
СМИ сообщили об отставке высокопоставленного чиновника ЕС
СМИ сообщили об отставке высокопоставленного чиновника ЕС - РИА Новости, 03.12.2025
СМИ сообщили об отставке высокопоставленного чиновника ЕС
Подозреваемый в коррупции высокопоставленный чиновник внешнеполитической службы ЕС Стефано Саннино подал в отставку, сообщает издание Euractiv со ссылкой на... РИА Новости, 03.12.2025
