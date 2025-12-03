https://ria.ru/20251203/es-2059643679.html
Евродепутат указал на системную проблему в ЕС
Евродепутат указал на системную проблему в ЕС - РИА Новости, 03.12.2025
Евродепутат указал на системную проблему в ЕС
Ряд крупных коррупционных скандалов, в которых были замешаны ЕС и Еврокомиссия усиливают необходимость более строгого контроля над ЕК, заявил РИА Новости... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T22:14:00+03:00
2025-12-03T22:14:00+03:00
2025-12-03T22:14:00+03:00
в мире
эстония
тьерри мариани
федерика могерини
еврокомиссия
европарламент
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833839295_0:363:1975:1474_1920x0_80_0_0_75879180dbfbd531ced9a7b0f2af2b09.jpg
https://ria.ru/20251203/politsija-2059461618.html
https://ria.ru/20251203/skandal-2059590828.html
эстония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833839295_81:276:1736:1517_1920x0_80_0_0_9a683ed4ba8be8ed46fb52ae20700943.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эстония, тьерри мариани, федерика могерини, еврокомиссия, европарламент, евросоюз
В мире, Эстония, Тьерри Мариани, Федерика Могерини, Еврокомиссия, Европарламент, Евросоюз
Евродепутат указал на системную проблему в ЕС
РИА Новости: Мариани считает, что коррупция в ЕС указывает на системную проблему
ПАРИЖ, 3 дек - РИА Новости. Ряд крупных коррупционных скандалов, в которых были замешаны ЕС и Еврокомиссия усиливают необходимость более строгого контроля над ЕК, заявил РИА Новости депутат Европарламента от французской правой партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани.
"Европейский союз и Еврокомиссия
уже были замешаны в крупных (коррупционных - ред.) скандалах, таких как "Катаргейт", "Пфайзергейт" или дело (высокопоставленного чиновника из Эстонии
Хенрика - ред.) Хололея. Скажем так, эти повторяющиеся дела вызывают обоснованные сомнения и усиливают необходимость в независимом и гораздо более строгом контроле над Европейской комиссией", - сказал он.
Мариани
также выразил уверенность в том, что коррупционные скандалы в Еврокомиссии свидетельствуют, как минимум, о системной проблеме прозрачности и этики в институтах ЕС
.
Говоря о задержании бывшей главы евродипломатии Федерики Могерини
в рамках расследования дела о мошенничестве, Мариани заявил, что прежде, чем комментировать этот случай, необходимо дождаться завершения расследования.
"Допрос Могерини был проведен в рамках расследования Европейской прокуратуры ... однако важно помнить, что оно продолжается и госпожа Могерини, равно как и другие фигуранты расследования, по-прежнему считается невиновной. Любые выводы будут преждевременными, пока судебные органы не установят факты", - уточнил Мариани.
Бельгийская полиция во вторник провела обыски в штаб-квартире дипломатической службы ЕС и задержала трех человек в рамках расследования дела о мошенничестве, связанном с финансируемой Евросоюзом программой подготовки молодых дипломатов. Бельгийская газета Soir писала, что Могерини была среди задержанных по этому делу. После допроса всех троих выпустили.