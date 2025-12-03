Евродепутат указал на системную проблему в ЕС

ПАРИЖ, 3 дек - РИА Новости. Ряд крупных коррупционных скандалов, в которых были замешаны ЕС и Еврокомиссия усиливают необходимость более строгого контроля над ЕК, заявил РИА Новости депутат Европарламента от французской правой партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани.

"Европейский союз и Еврокомиссия уже были замешаны в крупных (коррупционных - ред.) скандалах, таких как "Катаргейт", "Пфайзергейт" или дело (высокопоставленного чиновника из Эстонии Хенрика - ред.) Хололея. Скажем так, эти повторяющиеся дела вызывают обоснованные сомнения и усиливают необходимость в независимом и гораздо более строгом контроле над Европейской комиссией", - сказал он.

Мариани также выразил уверенность в том, что коррупционные скандалы в Еврокомиссии свидетельствуют, как минимум, о системной проблеме прозрачности и этики в институтах ЕС

Говоря о задержании бывшей главы евродипломатии Федерики Могерини в рамках расследования дела о мошенничестве, Мариани заявил, что прежде, чем комментировать этот случай, необходимо дождаться завершения расследования.

"Допрос Могерини был проведен в рамках расследования Европейской прокуратуры ... однако важно помнить, что оно продолжается и госпожа Могерини, равно как и другие фигуранты расследования, по-прежнему считается невиновной. Любые выводы будут преждевременными, пока судебные органы не установят факты", - уточнил Мариани.