Рейтинг@Mail.ru
Евродепутат указал на системную проблему в ЕС - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:14 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/es-2059643679.html
Евродепутат указал на системную проблему в ЕС
Евродепутат указал на системную проблему в ЕС - РИА Новости, 03.12.2025
Евродепутат указал на системную проблему в ЕС
Ряд крупных коррупционных скандалов, в которых были замешаны ЕС и Еврокомиссия усиливают необходимость более строгого контроля над ЕК, заявил РИА Новости... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T22:14:00+03:00
2025-12-03T22:14:00+03:00
в мире
эстония
тьерри мариани
федерика могерини
еврокомиссия
европарламент
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833839295_0:363:1975:1474_1920x0_80_0_0_75879180dbfbd531ced9a7b0f2af2b09.jpg
https://ria.ru/20251203/politsija-2059461618.html
https://ria.ru/20251203/skandal-2059590828.html
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833839295_81:276:1736:1517_1920x0_80_0_0_9a683ed4ba8be8ed46fb52ae20700943.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эстония, тьерри мариани, федерика могерини, еврокомиссия, европарламент, евросоюз
В мире, Эстония, Тьерри Мариани, Федерика Могерини, Еврокомиссия, Европарламент, Евросоюз
Евродепутат указал на системную проблему в ЕС

РИА Новости: Мариани считает, что коррупция в ЕС указывает на системную проблему

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкТьерри Мариани
Тьерри Мариани - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Тьерри Мариани. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 3 дек - РИА Новости. Ряд крупных коррупционных скандалов, в которых были замешаны ЕС и Еврокомиссия усиливают необходимость более строгого контроля над ЕК, заявил РИА Новости депутат Европарламента от французской правой партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани.
"Европейский союз и Еврокомиссия уже были замешаны в крупных (коррупционных - ред.) скандалах, таких как "Катаргейт", "Пфайзергейт" или дело (высокопоставленного чиновника из Эстонии Хенрика - ред.) Хололея. Скажем так, эти повторяющиеся дела вызывают обоснованные сомнения и усиливают необходимость в независимом и гораздо более строгом контроле над Европейской комиссией", - сказал он.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
В Брюсселе были ошарашены обысками в службе внешних связей ЕС, пишут СМИ
Вчера, 11:50
Мариани также выразил уверенность в том, что коррупционные скандалы в Еврокомиссии свидетельствуют, как минимум, о системной проблеме прозрачности и этики в институтах ЕС.
Говоря о задержании бывшей главы евродипломатии Федерики Могерини в рамках расследования дела о мошенничестве, Мариани заявил, что прежде, чем комментировать этот случай, необходимо дождаться завершения расследования.
"Допрос Могерини был проведен в рамках расследования Европейской прокуратуры ... однако важно помнить, что оно продолжается и госпожа Могерини, равно как и другие фигуранты расследования, по-прежнему считается невиновной. Любые выводы будут преждевременными, пока судебные органы не установят факты", - уточнил Мариани.
Бельгийская полиция во вторник провела обыски в штаб-квартире дипломатической службы ЕС и задержала трех человек в рамках расследования дела о мошенничестве, связанном с финансируемой Евросоюзом программой подготовки молодых дипломатов. Бельгийская газета Soir писала, что Могерини была среди задержанных по этому делу. После допроса всех троих выпустили.
Купюры евро - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Коррупционный скандал может стать крупнейшим в ЕС, пишут СМИ
Вчера, 18:32
 
В миреЭстонияТьерри МарианиФедерика МогериниЕврокомиссияЕвропарламентЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала