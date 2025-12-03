Конфискация активов России подорвет доверие к ЕС, считает эксперт

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Использование Евросоюзом замороженных активов России для финансирования Украины в 2026-2027 годах не только принесет репутационные риски для ЕС, но и подорвет доверие и спрос инвесторов из Китая, Латинской Америки и арабских стран на европейские финансовые инструменты, прокомментировал РИА Новости инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.

В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.