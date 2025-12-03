Конфискация активов России подорвет доверие к ЕС, считает эксперт

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Использование Евросоюзом замороженных активов России для финансирования Украины в 2026-2027 годах не только принесет репутационные риски для ЕС, но и подорвет доверие и спрос инвесторов из Китая, Латинской Америки и арабских стран на европейские финансовые инструменты, прокомментировал РИА Новости инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.
Еврокомиссия предложила два варианта финансирования Украины в 2026-2027 годах, включая заблокированные активы РФ. Еврокомиссия утверждает, что предусмотрела "защиту" для стран ЕС и фининститутов на случай ответных мер РФ из-за заблокированных активов. Решение по финансированию Украины в 2026-2027 годах примет саммит ЕС в декабре, до этого пройдут консультации.
"Использование заблокированных активов РФ напрямую, а не в качестве "залога", станет фактором, который подорвет привлекательность финансового рынка ЕС. Это принесет не только репутационные риски, но и подорвет доверие инвесторов из Китая, Латинской Америки и арабских стран к европейским финансовым инструментам. Они будут искать альтернативу уже имеющимся активам", - заявил эксперт.
"Кроме того, в условиях большого по объему первичного предложения европейских бондов на мировом рынке снижение их привлекательности может привести к падению стоимости этого долга и росту процентных выплат по нему", - добавил Суверов.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.