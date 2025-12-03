Рейтинг@Mail.ru
Конфискация активов России подорвет доверие к ЕС, считает эксперт - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:02 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/es-2059642145.html
Конфискация активов России подорвет доверие к ЕС, считает эксперт
Конфискация активов России подорвет доверие к ЕС, считает эксперт - РИА Новости, 03.12.2025
Конфискация активов России подорвет доверие к ЕС, считает эксперт
Использование Евросоюзом замороженных активов России для финансирования Украины в 2026-2027 годах не только принесет репутационные риски для ЕС, но и подорвет... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T22:02:00+03:00
2025-12-03T22:02:00+03:00
экономика
россия
украина
китай
сергей лавров
сергей суверов
арикапитал
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049794787_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_c6fdade7b83923e995826f31d665b2d4.jpg
https://ria.ru/20251203/aktivy-2059551745.html
https://ria.ru/20251203/aktivy-2059538569.html
https://ria.ru/20251203/aktivy-2059572902.html
россия
украина
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049794787_0:0:1774:1330_1920x0_80_0_0_558f29122fd243bb9edb50c2d738c37e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, украина, китай, сергей лавров, сергей суверов, арикапитал, евросоюз, g7, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Украина, Китай, Сергей Лавров, Сергей Суверов, Арикапитал, Евросоюз, G7, Санкции в отношении России
Конфискация активов России подорвет доверие к ЕС, считает эксперт

Суверов: использование замороженных активов РФ дискредитирует ЕС во всем мире

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Использование Евросоюзом замороженных активов России для финансирования Украины в 2026-2027 годах не только принесет репутационные риски для ЕС, но и подорвет доверие и спрос инвесторов из Китая, Латинской Америки и арабских стран на европейские финансовые инструменты, прокомментировал РИА Новости инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.
Еврокомиссия предложила два варианта финансирования Украины в 2026-2027 годах, включая заблокированные активы РФ. Еврокомиссия утверждает, что предусмотрела "защиту" для стран ЕС и фининститутов на случай ответных мер РФ из-за заблокированных активов. Решение по финансированию Украины в 2026-2027 годах примет саммит ЕС в декабре, до этого пройдут консультации.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
ЕС предусмотрит механизм возвращения российских активов, заявила глава ЕК
Вчера, 16:23
"Использование заблокированных активов РФ напрямую, а не в качестве "залога", станет фактором, который подорвет привлекательность финансового рынка ЕС. Это принесет не только репутационные риски, но и подорвет доверие инвесторов из Китая, Латинской Америки и арабских стран к европейским финансовым инструментам. Они будут искать альтернативу уже имеющимся активам", - заявил эксперт.
"Кроме того, в условиях большого по объему первичного предложения европейских бондов на мировом рынке снижение их привлекательности может привести к падению стоимости этого долга и росту процентных выплат по нему", - добавил Суверов.
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
ЕК предложила кредит Украине под заблокированные активы России
Вчера, 15:40
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Прохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
"Мы запретим". ЕК выступила с новым предложением по активам России
Вчера, 17:27
 
ЭкономикаРоссияУкраинаКитайСергей ЛавровСергей СуверовАрикапиталЕвросоюзG7Санкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала