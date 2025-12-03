Рейтинг@Mail.ru
Европейцев ослепил военный фанатизм, считает Сийярто
18:08 03.12.2025
Европейцев ослепил военный фанатизм, считает Сийярто
Европейцев ослепил военный фанатизм, считает Сийярто
Европейских членов НАТО ослепил военный фанатизм, они не способны принимать рациональные решения и утратили связь с реальностью, заявил венгерский министр... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T18:08:00+03:00
2025-12-03T18:08:00+03:00
в мире
брюссель
киев
петер сийярто
нато
брюссель
киев
в мире, брюссель, киев, петер сийярто, нато
В мире, Брюссель, Киев, Петер Сийярто, НАТО
Европейцев ослепил военный фанатизм, считает Сийярто

Сийярто: фанатики войны в НАТО ослеплены и утратили связь с реальностью

Петер Сийярто
© AP Photo / Darko Vojinovic
Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 3 дек - РИА Новости. Европейских членов НАТО ослепил военный фанатизм, они не способны принимать рациональные решения и утратили связь с реальностью, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Жесткий военный фанатизм охватил европейских членов НАТО, ослепляя их и делая неспособными принимать рациональные решения... Фанатичные сторонники войны утратили всякую связь с реальностью", - сказал Сийярто венгерским журналистам в Брюсселе по окончании заседания глав МИД стран НАТО, трансляцию вел телеканал М1.
По его словам, это проявляется в том, что европейцев убеждают в необходимости вкладываться в украинскую военную промышленность и вооружение украинской армии, и утверждают, что Киев якобы "защищает Европу".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
В НАТО сделали заявление после слов Путина о войне с Европой
Вчера, 16:43
 
В миреБрюссельКиевПетер СийяртоНАТО
 
 
