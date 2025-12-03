Вагенкнехт назвала полный бойкот ЕС недорогого российского газа безумием

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт назвала безумием решение ЕС по отказу от импорта газа из России и намерение выделять дополнительные средства на оружие для Украины.

"Полный бойкот недорогого российского газа и новые миллиарды на американское оружие для коррумпированной Украины : это путь к экономическому упадку Германии Европы ! Это безумие должно быть остановлено!" - написала Вагенкнехт соцсети X.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил на открытии заседания глав МИД стран блока в Брюсселе , что, несмотря на мирные усилия США , альянс будет продолжать закупать оружие для Украины.

Из публикации на сайте Совета ЕС следует, что страны Евросоюза в среду приняли предварительное соглашение по отказу от импорта сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России

Согласно публикации на сайте Совета ЕС, регламент включает в себя поэтапный запрет на импорт как сжиженного природного газа, так и трубопроводного газа из России. Полный запрет на импорт СПГ вступит с конца 2026 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с осени 2027 года.

Соавторы документа также подтвердили, что импорт газа из России будет запрещен шесть недель спустя после того, как регламент вступит в силу, с сохранением переходного периода для действующих контрактов на поставки газа. Для долгосрочных контрактов на импорт СПГ запрет будет применяться с 1 января 2027 года в согласовании с 19 пакетом санкций. Для долгосрочных соглашений на импорт трубопроводного газа из РФ запрет будет действовать с 30 сентября 2027 года при условии выполнения целевых показателей заполненности хранилищ. Запрет на импорт трубопроводного газа может вступить не позднее 1 ноября 2027 года.