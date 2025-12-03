В Берлине возложили цветы к мемориалу советским воинам

БЕРЛИН, 3 дек - РИА Новости. В Берлине состоялось возложение цветов к мемориалу советским воинам в Тиргартене по случаю Дня неизвестного Солдата, в церемонии принял участие посол РФ Сергей Нечаев.

День Неизвестного Солдата – памятная дата, которую ежегодно отмечают в России 3 декабря. Она была введена, чтобы увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами, чьи имена остались неизвестными.