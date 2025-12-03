В Берлине возложили цветы к мемориалу советским воинам

Рейтинг@Mail.ru
15:22 03.12.2025 (обновлено: 15:47 03.12.2025)
© Фото : Посольство России в ГерманииЦеремония возложения цветов к мемориалу советским воинам в Тиргартене
Церемония возложения цветов к мемориалу советским воинам в Тиргартене
БЕРЛИН, 3 дек - РИА Новости. В Берлине состоялось возложение цветов к мемориалу советским воинам в Тиргартене по случаю Дня неизвестного Солдата, в церемонии принял участие посол РФ Сергей Нечаев.
"Третьего декабря по случаю Дня Неизвестного Солдата состоялась церемония возложения цветов к мемориалу советским воинам в Тиргартене", - говорится в опубликованном на Telegram-канале посольства сообщении.
В торжественно-траурном мероприятии приняли участие посол РФ Сергей Нечаев, сотрудники российской дипмиссии, учителя и учащиеся школы при посольстве, а также представители германской НПО "Союз сохранения традиций Национальной народной армии и пограничных войск ГДР".
День Неизвестного Солдата – памятная дата, которую ежегодно отмечают в России 3 декабря. Она была введена, чтобы увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами, чьи имена остались неизвестными.
Инициатива установления Дня Неизвестного Солдата принадлежит участникам общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества. Такую идею они выдвинули в сентябре 2014 года в ходе встречи с руководителем администрации президента РФ Сергеем Ивановым, который поддержал это предложение.
Эта дата была выбрана в связи с тем, что 3 декабря 1966 года в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы, находящейся на 41-м километре Ленинградского шоссе на въезде в подмосковный Зеленоград, и торжественно захоронен в Александровском саду у стены московского Кремля. У погребенного воина сохранилась форма, которая помогла определить, что он был рядовым. Каких-либо документов для установления личности при нем не нашли.
Впервые День Неизвестного Солдата отмечался в России 3 декабря 2014 года. Памятные мероприятия прошли не только у мемориала "Могила Неизвестного Солдата", но и на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах, а также во всех частях и соединениях Вооруженных сил РФ. С тех пор в День Неизвестного Солдата по всей стране проходят торжественные акции и вахты памяти при участии как ветеранских организаций, так и инициативной молодежи.
