Партия Фицо поддержала идею подать иск к ЕС из-за запрета российского газа

БРАТИСЛАВА, 3 дек - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что возглавляемая им партия Smer-SD ("Направление - социальная демократия") поддерживает идею подать иск к Европейскому союзу из-за запрета импорта газа из РФ.

В августе Фицо поручил кабмину изучить возможность обжаловать решение Европейской комиссии ввести запрет на импорт российского газа, если Братислава не добьется для себя исключения или компенсаций. В среду министерство юстиции республики представило правительству анализ возможной подачи такого иска.

“Я говорю сейчас за себя, пока правительство не приняло решение, не говорю за другие политические партии, но что касается Smer-SD, то мы поддерживаем идею обжаловать это решение Европейской комиссии”, - сказал Фицо журналистам после заседания правительства, пресс-конференцию транслировало словацкое новостное агентство TASR в среду.

Премьер-министр Словакии неоднократно говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности.

Из публикации на сайте Совета ЕС следует, что страны Евросоюза в среду приняли предварительное соглашение по отказу от импорта сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России.

Согласно публикации на сайте Совета ЕС, регламент включает в себя поэтапный запрет на импорт как сжиженного природного газа, так и трубопроводного газа из России. Полный запрет на импорт СПГ вступит с конца 2026 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с осени 2027 года.

Соавторы документа также подтвердили, что импорт газа из России будет запрещен шесть недель спустя после того, как регламент вступит в силу, с сохранением переходного периода для действующих контрактов на поставки газа. Для долгосрочных контрактов на импорт СПГ запрет будет применяться с 1 января 2027 года в согласовании с 19 пакетом санкций. Для долгосрочных соглашений на импорт трубопроводного газа из РФ запрет будет действовать с 30 сентября 2027 года при условии выполнения целевых показателей заполненности хранилищ. Запрет на импорт трубопроводного газа может вступить не позднее 1 ноября 2027 года.