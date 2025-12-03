Рейтинг@Mail.ru
Партия Фицо поддержала идею подать иск к ЕС из-за запрета российского газа - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:04 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/es-2059524432.html
Партия Фицо поддержала идею подать иск к ЕС из-за запрета российского газа
Партия Фицо поддержала идею подать иск к ЕС из-за запрета российского газа - РИА Новости, 03.12.2025
Партия Фицо поддержала идею подать иск к ЕС из-за запрета российского газа
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что возглавляемая им партия Smer-SD ("Направление - социальная демократия") поддерживает идею подать иск к... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T15:04:00+03:00
2025-12-03T15:04:00+03:00
в мире
россия
словакия
братислава
роберт фицо
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986007504_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_1f0a365899422d2d9e07d40e178c7916.jpg
https://ria.ru/20250518/slovakija-2017701429.html
россия
словакия
братислава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986007504_56:0:1336:960_1920x0_80_0_0_22f6304626f27e33bcffd663ead2507a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, словакия, братислава, роберт фицо, евросоюз
В мире, Россия, Словакия, Братислава, Роберт Фицо, Евросоюз
Партия Фицо поддержала идею подать иск к ЕС из-за запрета российского газа

Партия Фицо Smer-SD поддержала идею подать иск к ЕС из-за запрета газа из РФ

© Фото : @robertficoskРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото : @robertficosk
Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРАТИСЛАВА, 3 дек - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что возглавляемая им партия Smer-SD ("Направление - социальная демократия") поддерживает идею подать иск к Европейскому союзу из-за запрета импорта газа из РФ.
В августе Фицо поручил кабмину изучить возможность обжаловать решение Европейской комиссии ввести запрет на импорт российского газа, если Братислава не добьется для себя исключения или компенсаций. В среду министерство юстиции республики представило правительству анализ возможной подачи такого иска.
“Я говорю сейчас за себя, пока правительство не приняло решение, не говорю за другие политические партии, но что касается Smer-SD, то мы поддерживаем идею обжаловать это решение Европейской комиссии”, - сказал Фицо журналистам после заседания правительства, пресс-конференцию транслировало словацкое новостное агентство TASR в среду.
Премьер-министр Словакии неоднократно говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности.
Из публикации на сайте Совета ЕС следует, что страны Евросоюза в среду приняли предварительное соглашение по отказу от импорта сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России.
Согласно публикации на сайте Совета ЕС, регламент включает в себя поэтапный запрет на импорт как сжиженного природного газа, так и трубопроводного газа из России. Полный запрет на импорт СПГ вступит с конца 2026 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с осени 2027 года.
Соавторы документа также подтвердили, что импорт газа из России будет запрещен шесть недель спустя после того, как регламент вступит в силу, с сохранением переходного периода для действующих контрактов на поставки газа. Для долгосрочных контрактов на импорт СПГ запрет будет применяться с 1 января 2027 года в согласовании с 19 пакетом санкций. Для долгосрочных соглашений на импорт трубопроводного газа из РФ запрет будет действовать с 30 сентября 2027 года при условии выполнения целевых показателей заполненности хранилищ. Запрет на импорт трубопроводного газа может вступить не позднее 1 ноября 2027 года.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Фицо назвал Россию вторым крупнейшим поставщиком газа в Европу
18 мая, 16:34
 
В миреРоссияСловакияБратиславаРоберт ФицоЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала