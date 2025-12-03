СМИ: лоббисты крупных фармкомпаний призывают ЕС заключить сделку с США

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Лоббисты некоторых крупнейших фармацевтических компаний мира призывают Евросоюз заключить с США сделку, похожую на соглашение о ценообразовании на лекарства, которое Вашингтон заключил с Лондоном, сообщает европейское издание газеты Politico.
"Соглашение между Великобританией и США - это важный сигнал для фармацевтической отрасли Европы... Оно усиливает необходимость произвести повторную оценку того, как мы можем сделать нашу собственную систему возмещения расходов более гибкой, более дружественной к инновациям и более конкурентоспособной в международном масштабе", - заявила изданию генеральный менеджер лоббиста немецкой фармацевтической отрасли Pharma Deutschland Доротея Бракманн.
Старший вице-президент по связям с общественностью американской лоббистской компании Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, представляющей интересы производителей фирменных лекарственных препаратов, Алекс Шрайвер поддержал этот призыв, пишет издание.
Глобальный руководитель направления фармацевтики и здравоохранения нидерландского банка ING Стивен Фаррелли заявил, что Британия стала "канарейкой в угольной шахте", а на ЕС теперь растет давление, чтобы он предпринял нечто похожее. По мнению представителя немецкой Verband Forschender Arzneimittelhersteller Хенрика Яймке-Карге, отсутствие соглашения с ЕС означает сохраняющуюся неопределенность для региона, добавляет издание.
В понедельник США и Великобритания достигли принципиальной договоренности по реформированию системы ценообразования на фармацевтическую продукцию. Соглашение стало частью экономического пакта о процветании (Economic Prosperity Deal), заключенного между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. В рамках договоренности Лондон обязался увеличить расходы государственной системы здравоохранения NHS на инновационные препараты и скорректировать ценовую политику, чтобы устранить "многолетний дисбаланс" в фармацевтической торговле между странами.