СМИ: лоббисты крупных фармкомпаний призывают ЕС заключить сделку с США - РИА Новости, 03.12.2025
06:48 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/es-2059408097.html
СМИ: лоббисты крупных фармкомпаний призывают ЕС заключить сделку с США
СМИ: лоббисты крупных фармкомпаний призывают ЕС заключить сделку с США - РИА Новости, 03.12.2025
СМИ: лоббисты крупных фармкомпаний призывают ЕС заключить сделку с США
Лоббисты некоторых крупнейших фармацевтических компаний мира призывают Евросоюз заключить с США сделку, похожую на соглашение о ценообразовании на лекарства,... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T06:48:00+03:00
2025-12-03T06:48:00+03:00
в мире
сша
великобритания
лондон
дональд трамп
кир стармер
евросоюз
politico
сша
великобритания
лондон
в мире, сша, великобритания, лондон, дональд трамп, кир стармер, евросоюз, politico
В мире, США, Великобритания, Лондон, Дональд Трамп, Кир Стармер, Евросоюз, Politico, ING
СМИ: лоббисты крупных фармкомпаний призывают ЕС заключить сделку с США

Politico: лоббисты крупных фармкомпаний призывают ЕС заключить сделку с США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Лоббисты некоторых крупнейших фармацевтических компаний мира призывают Евросоюз заключить с США сделку, похожую на соглашение о ценообразовании на лекарства, которое Вашингтон заключил с Лондоном, сообщает европейское издание газеты Politico.
"Соглашение между Великобританией и США - это важный сигнал для фармацевтической отрасли Европы... Оно усиливает необходимость произвести повторную оценку того, как мы можем сделать нашу собственную систему возмещения расходов более гибкой, более дружественной к инновациям и более конкурентоспособной в международном масштабе", - заявила изданию генеральный менеджер лоббиста немецкой фармацевтической отрасли Pharma Deutschland Доротея Бракманн.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Минторг США рассказал об условиях заключения сделки с ЕС по пошлинам
24 ноября, 17:59
Старший вице-президент по связям с общественностью американской лоббистской компании Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, представляющей интересы производителей фирменных лекарственных препаратов, Алекс Шрайвер поддержал этот призыв, пишет издание.
Глобальный руководитель направления фармацевтики и здравоохранения нидерландского банка ING Стивен Фаррелли заявил, что Британия стала "канарейкой в угольной шахте", а на ЕС теперь растет давление, чтобы он предпринял нечто похожее. По мнению представителя немецкой Verband Forschender Arzneimittelhersteller Хенрика Яймке-Карге, отсутствие соглашения с ЕС означает сохраняющуюся неопределенность для региона, добавляет издание.
В понедельник США и Великобритания достигли принципиальной договоренности по реформированию системы ценообразования на фармацевтическую продукцию. Соглашение стало частью экономического пакта о процветании (Economic Prosperity Deal), заключенного между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. В рамках договоренности Лондон обязался увеличить расходы государственной системы здравоохранения NHS на инновационные препараты и скорректировать ценовую политику, чтобы устранить "многолетний дисбаланс" в фармацевтической торговле между странами.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
ЕС хочет предложить США план реализации следующего этапа торговой сделки
13 ноября, 08:21
 
В миреСШАВеликобританияЛондонДональд ТрампКир СтармерЕвросоюзPolitico
 
 
