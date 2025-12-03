СМИ: лоббисты крупных фармкомпаний призывают ЕС заключить сделку с США

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Лоббисты некоторых крупнейших фармацевтических компаний мира призывают Евросоюз заключить с США сделку, похожую на соглашение о ценообразовании на лекарства, которое Вашингтон заключил с Лондоном, сообщает европейское издание газеты Politico.