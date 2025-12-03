Аналитики выяснили, во сколько в этом году обойдется украшенная елка

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Покупка искусственной елки и минимального набора украшений для нее обойдется россиянам в этом году в среднем в 4 808 рублей, подсчитало РИА Новости на основе данных оператора фискальных данных "Платформа ОФД".

Аналитики изучили продажи искусственных елок, гирлянд и елочных игрушек с 1 октября по 25 ноября этого и прошлого года.

Они выяснили, что за указанный период искусственные ели покупали на 11% чаще, чем в прошлом году. Медианная цена такой ели составила 3 704 рубля, увеличившись за год на те же 11%. На гирлянды тратили в среднем на 12% больше - 601 рубль. Число покупок – выше на 5%. По набору елочных игрушек медианная цена составила 503 рубля, оказавшись на 14% выше. Число покупок выросло на 7%.

Аналитики отмечают, что в этом году значительное влияние на потребительскую активность по новогодней атрибутике вновь оказывает погодный фактор.

"Основной объем покупательской активности традиционно приходится на центральную часть России , где осенью снежный покров начал устанавливаться лишь в ноябре. Это благоприятно сказалось на динамике продаж, показав более высокий результат по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отмечают авторы исследования.