02:49 03.12.2025
общество, россия, новый год
Общество, Россия, Новый год
Аналитики выяснили, во сколько в этом году обойдется украшенная елка

Украшенная елка в этом году обойдется россиянам в среднем в 4 808 рублей

© iStock.com / HispanolisticРебенок украшает елку
Ребенок украшает елку - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© iStock.com / Hispanolistic
Ребенок украшает елку. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Покупка искусственной елки и минимального набора украшений для нее обойдется россиянам в этом году в среднем в 4 808 рублей, подсчитало РИА Новости на основе данных оператора фискальных данных "Платформа ОФД".
Аналитики изучили продажи искусственных елок, гирлянд и елочных игрушек с 1 октября по 25 ноября этого и прошлого года.
Девочка наряжает новогоднюю ель - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Опрос показал, сколько россиян в этом году украсят дом живой елкой
2 декабря, 07:09
Они выяснили, что за указанный период искусственные ели покупали на 11% чаще, чем в прошлом году. Медианная цена такой ели составила 3 704 рубля, увеличившись за год на те же 11%. На гирлянды тратили в среднем на 12% больше - 601 рубль. Число покупок – выше на 5%. По набору елочных игрушек медианная цена составила 503 рубля, оказавшись на 14% выше. Число покупок выросло на 7%.
Аналитики отмечают, что в этом году значительное влияние на потребительскую активность по новогодней атрибутике вновь оказывает погодный фактор.
"Основной объем покупательской активности традиционно приходится на центральную часть России, где осенью снежный покров начал устанавливаться лишь в ноябре. Это благоприятно сказалось на динамике продаж, показав более высокий результат по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отмечают авторы исследования.
В потреблении наблюдается, что покупатели стали чаще приобретать новогодние украшения крупными комплектами, это закономерно повышает средний чек в данной категории. Однако по мере приближения Нового года ожидается смещение покупательского интереса в сторону более бюджетных сегментов новогодней атрибутики.
Мужчина выбирает ёлку на елочном базаре в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Россия на Новый год сократит ввоз живых елок на треть
2 декабря, 06:47
 
