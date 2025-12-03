Рейтинг@Mail.ru
14:43 03.12.2025 (обновлено: 14:59 03.12.2025)
В Запорожской области восстановили электроснабжение
В Запорожской области восстановили электроснабжение
запорожская область
вооруженные силы украины
происшествия
запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия
Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Запорожской области восстановили электроснабжение, нарушенное БПЛА

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Электроснабжение прифронтовых населенных пунктов Запорожской области, нарушенное из-за атаки украинских дронов, полностью восстановлено, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Электроснабжение прифронтовых населенных пунктов, пострадавшее в результате атаки БПЛА противника на электросети региона, полностью восстановлено", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, оперативные службы мониторят стабильность работы сетей, а коммунальные службы ускоренно восстанавливают нормальный режим тепло- и водоснабжения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
