https://ria.ru/20251203/elektrosnabzhenie-2059515435.html
В Запорожской области восстановили электроснабжение
В Запорожской области восстановили электроснабжение - РИА Новости, 03.12.2025
В Запорожской области восстановили электроснабжение
Электроснабжение прифронтовых населенных пунктов Запорожской области, нарушенное из-за атаки украинских дронов, полностью восстановлено, сообщил губернатор... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T14:43:00+03:00
2025-12-03T14:43:00+03:00
2025-12-03T14:59:00+03:00
запорожская область
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031839062_0:102:1000:665_1920x0_80_0_0_472c0cd5bedcf0c74d45e2e524e8e537.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031839062_102:0:989:665_1920x0_80_0_0_bf0b8c80c85f05a62a81e00f2f3b44fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия
Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Запорожской области восстановили электроснабжение
В Запорожской области восстановили электроснабжение, нарушенное БПЛА