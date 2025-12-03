https://ria.ru/20251203/elektroschetchik-2059477018.html
Около 280 тысяч электросчетчиков заменили в жилых домах в Москве
Около 280 тысяч электросчетчиков заменили в жилых домах в Москве
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Около 280 тысяч электросчетчиков бесплатно заменили в жилых домах Москвы с начала года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Заммэра пояснил, что специалисты демонтируют старые счетчики, которые вышли из строя или за сроки межповерочного периода. Срок службы новых многотарифных счетчиков - 30 лет.
"Продолжаются мероприятия по централизованной замене приборов учета электроэнергии в жилых домах, в этом году обновим свыше 300 тысяч приборов, из них около 280 тысяч уже установлены. Работы проводятся бесплатно, так как с первого июля 2020 года ответственность за организацию учета электроэнергии в многоквартирных домах перешла к "Мосэнергосбыту", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что о дате работ по замене электросчетчиков предупреждают заранее - данные размещают на стендах с объявлениями в подъездах и возле жилых домов.
"Дополнительно с новыми счетчиками устанавливается оборудование, которое в будущем позволит подключить их к интеллектуальной системе учета электроэнергии. Жителям не нужно будет передавать данные об энергопотреблении, система сделает это самостоятельно в автоматическом режиме", - подчеркнул Бирюков.
Бирюков отметил, что узнать график можно на официальном сайте "Мосэнергосбыта" в разделе "График бесплатной замены ПУ" в личном кабинете и мобильном приложении клиента компании.