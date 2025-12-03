Рейтинг@Mail.ru
На ЗАЭС отметили роль инспекторов МАГАТЭ в контроле условий эксплуатации - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:34 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/eksperty-2059416424.html
На ЗАЭС отметили роль инспекторов МАГАТЭ в контроле условий эксплуатации
На ЗАЭС отметили роль инспекторов МАГАТЭ в контроле условий эксплуатации - РИА Новости, 03.12.2025
На ЗАЭС отметили роль инспекторов МАГАТЭ в контроле условий эксплуатации
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проводят большую работу по контролю условий безопасной эксплуатации Запорожской АЭС, сообщает... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T08:34:00+03:00
2025-12-03T08:34:00+03:00
в мире
днепр (река)
энергодар
европа
магатэ
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840188045_0:201:3175:1987_1920x0_80_0_0_e99b9edef11681afa91ebbff092f93d5.jpg
https://ria.ru/20251128/lihachev-2058289478.html
днепр (река)
энергодар
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840188045_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e79b83549cfb1b2045dbe03b31cb8875.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, днепр (река), энергодар, европа, магатэ, запорожская аэс
В мире, Днепр (река), Энергодар, Европа, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
На ЗАЭС отметили роль инспекторов МАГАТЭ в контроле условий эксплуатации

ЗАЭС: эксперты МАГАТЭ проводят большую работу по контролю условий эксплуатации

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проводят большую работу по контролю условий безопасной эксплуатации Запорожской АЭС, сообщает пресс-служба атомной станции.
Ранее сообщалось, что на ЗАЭС проведена плановая ротация инспекторов МАГАТЭ. В состав 32-й миссии вошли четыре человека. Эксперты работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года.
"Предыдущая 31-я команда провела большую работу по контролю условий безопасной эксплуатации станции в период ее полного внешнего обесточения, которое продолжалось 30 суток. Благодаря в том числе их усилиям и постоянному присутствию, ремонтные работы на внешних ЛЭП были успешно завершены", - говорится в сообщении в Telegram-канале станции.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Лихачев и Гросси постоянно общаются по ЗАЭС, заявил Песков
28 ноября, 11:37
 
В миреДнепр (река)ЭнергодарЕвропаМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала