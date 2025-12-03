Российские активы уйдут не на репарационный кредит Киеву, считает экономист

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Заблокированные средства России, которые Еврокомиссия предлагает использовать для предоставления кредита Украине, Евросоюз по сути будет использовать для себя, для поддержки бюджетов стран и экспорта, прокомментировала РИА Новости доцент Департамента мировой экономики Факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко.
Еврокомиссия (ЕК) предложила два варианта финансирования Украины в 2026-2027 годах, включая заблокированные активы РФ. Еврокомиссия утверждает, что предусмотрела "защиту" для стран ЕС и фининститутов на случай ответных мер РФ из-за заблокированных активов. Решение по финансированию Украины в 2026-2027 годах примет саммит ЕС в декабре, до этого пройдут консультации.
"Репарационный кредит – передача российских активов Украине в качестве займа, где "посредником" будет служить ЕС. Основной целью будет, по всей видимости, покупка средств вооружения у ЕС и США. По плану, Украина будет должна возместить этот заём, если Россия выплатит репарации. То есть по сути ЕС будет использовать средства для себя в первую очередь (это поддержит бюджет стран союза и экспорт)", - считает Бондаренко.
Она подчеркнула, что с точки зрения международного права, это неправомерно, поскольку эти активы принадлежат России. Кроме того, по плану Еврокомиссии, решение о выделении подобного кредита может быть принято квалифицированным большинством. То есть интересы Бельгии (где находится "Евроклир") и Франции (которая находится под давлением оттока капитала) могут быть проигнорированы.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.