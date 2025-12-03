Рейтинг@Mail.ru
Российские активы уйдут не на репарационный кредит Киеву, считает экономист - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:50 03.12.2025 (обновлено: 19:01 03.12.2025)
https://ria.ru/20251203/ekspert-2059598125.html
Российские активы уйдут не на репарационный кредит Киеву, считает экономист
Российские активы уйдут не на репарационный кредит Киеву, считает экономист - РИА Новости, 03.12.2025
Российские активы уйдут не на репарационный кредит Киеву, считает экономист
Заблокированные средства России, которые Еврокомиссия предлагает использовать для предоставления кредита Украине, Евросоюз по сути будет использовать для себя,... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T18:50:00+03:00
2025-12-03T19:01:00+03:00
экономика
россия
украина
сша
сергей лавров
евросоюз
еврокомиссия
высшая школа экономики (вшэ)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139616/52/1396165253_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f9bb100b2b40860efd8c64574b2f2bb8.jpg
https://ria.ru/20251203/putin-2059569181.html
https://ria.ru/20251203/vstrecha-2059451766.html
https://ria.ru/20251203/vystuplenie-2059417911.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139616/52/1396165253_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f1cf9ed11a6051a4d53f069ab5c86fee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, украина, сша, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия, высшая школа экономики (вшэ), санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Украина, США, Сергей Лавров, Евросоюз, Еврокомиссия, Высшая школа экономики (ВШЭ), Санкции в отношении России
Российские активы уйдут не на репарационный кредит Киеву, считает экономист

Доцент ВШЭ Бондаренко: ЕС будет использовать активы РФ для поддержки бюджета

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкФлаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Заблокированные средства России, которые Еврокомиссия предлагает использовать для предоставления кредита Украине, Евросоюз по сути будет использовать для себя, для поддержки бюджетов стран и экспорта, прокомментировала РИА Новости доцент Департамента мировой экономики Факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко.
Еврокомиссия (ЕК) предложила два варианта финансирования Украины в 2026-2027 годах, включая заблокированные активы РФ. Еврокомиссия утверждает, что предусмотрела "защиту" для стран ЕС и фининститутов на случай ответных мер РФ из-за заблокированных активов. Решение по финансированию Украины в 2026-2027 годах примет саммит ЕС в декабре, до этого пройдут консультации.
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
"Вызывает стыд". На Западе отреагировали на заявление Путина о переговорах
Вчера, 17:17
"Репарационный кредит – передача российских активов Украине в качестве займа, где "посредником" будет служить ЕС. Основной целью будет, по всей видимости, покупка средств вооружения у ЕС и США. По плану, Украина будет должна возместить этот заём, если Россия выплатит репарации. То есть по сути ЕС будет использовать средства для себя в первую очередь (это поддержит бюджет стран союза и экспорт)", - считает Бондаренко.
Она подчеркнула, что с точки зрения международного права, это неправомерно, поскольку эти активы принадлежат России. Кроме того, по плану Еврокомиссии, решение о выделении подобного кредита может быть принято квалифицированным большинством. То есть интересы Бельгии (где находится "Евроклир") и Франции (которая находится под давлением оттока капитала) могут быть проигнорированы.
Таким образом, "доверие инвесторов к европейским институтам и финансовому сектору будет еще больше подорвано, а новые финансовые центры (Гонконг, Шанхай, Сингапур, ОАЭ и другие) будут бенефициарами и увидят приток капитала", заключила Бондаренко.
Стивен Уиткофф во время встречи с украинской делегацией во Флориде и во время переговоров с Владимиром Путиным в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
На Западе обратили внимание на ключевую деталь во встрече Уиткоффа и Путина
Вчера, 11:23
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
"Полный провал". На Западе жестко высказались после выступления Путина
Вчера, 08:53
 
ЭкономикаРоссияУкраинаСШАСергей ЛавровЕвросоюзЕврокомиссияВысшая школа экономики (ВШЭ)Санкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала