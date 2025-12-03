Российские активы уйдут не на репарационный кредит Киеву, считает экономист

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Заблокированные средства России, которые Еврокомиссия предлагает использовать для предоставления кредита Украине, Евросоюз по сути будет использовать для себя, для поддержки бюджетов стран и экспорта, прокомментировала РИА Новости доцент Департамента мировой экономики Факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко.

В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.