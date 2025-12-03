https://ria.ru/20251203/ekonomika-2059653930.html
В МЭР заявили обо улучшении многих показателей экономики
В МЭР заявили обо улучшении многих показателей экономики - РИА Новости, 03.12.2025
В МЭР заявили обо улучшении многих показателей экономики
Динамика многих показателей за октябрь улучшилась, но во многом из-за влияния локальных и временных факторов, поэтому делать выводы о развороте трендов в... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T23:49:00+03:00
2025-12-03T23:49:00+03:00
2025-12-03T23:49:00+03:00
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154879/11/1548791193_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ee9de541db6c76196db841286123a59a.jpg
https://ria.ru/20250910/infljatsija-2041045873.html
https://ria.ru/20250827/vvp-2037955456.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154879/11/1548791193_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f38266c18ee326e1d25f6b1d32c2305a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
В МЭР заявили обо улучшении многих показателей экономики
Крючкова: показатели экономики улучшились, но говорить о развороте трендов рано
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Динамика многих показателей за октябрь улучшилась, но во многом из-за влияния локальных и временных факторов, поэтому делать выводы о развороте трендов в российской экономике пока рано, сообщается в комментарии замминистра экономического развития РФ Полины Крючковой.
«
"По данным Росстата
за октябрь мы видим улучшение динамики многих показателей. Но во многом это влияние локальных и временных факторов. Делать выводы о развороте трендов пока рано", - отмечает она.
Ключевой задачей всех органов власти в этой связи остается реализация плана структурных изменений в экономике, подчеркивает Крючкова.
«
"Особенно тех его инструментов, которые связаны с повышением эффективности инвестиций и использования трудовых ресурсов, а также ростом производительности труда", - уточнила она.
Рост ВВП России
в октябре ускорился до 1,6% в годовом выражении с 0,9% в сентябре, за 10 месяцев составил 1%, сообщило Минэкономразвития
ранее в среду.
По оценке министерства, в месячном выражении ВВП в октябре вырос на 1,1% с исключением сезонного фактора. В сентябре рост составлял 0,5%.