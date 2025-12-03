Рейтинг@Mail.ru
В МЭР заявили обо улучшении многих показателей экономики - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:49 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/ekonomika-2059653930.html
В МЭР заявили обо улучшении многих показателей экономики
В МЭР заявили обо улучшении многих показателей экономики - РИА Новости, 03.12.2025
В МЭР заявили обо улучшении многих показателей экономики
Динамика многих показателей за октябрь улучшилась, но во многом из-за влияния локальных и временных факторов, поэтому делать выводы о развороте трендов в... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T23:49:00+03:00
2025-12-03T23:49:00+03:00
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154879/11/1548791193_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ee9de541db6c76196db841286123a59a.jpg
https://ria.ru/20250910/infljatsija-2041045873.html
https://ria.ru/20250827/vvp-2037955456.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154879/11/1548791193_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f38266c18ee326e1d25f6b1d32c2305a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
В МЭР заявили обо улучшении многих показателей экономики

Крючкова: показатели экономики улучшились, но говорить о развороте трендов рано

© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Минэкономразвития РФ
Здание Минэкономразвития РФ - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Минэкономразвития РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Динамика многих показателей за октябрь улучшилась, но во многом из-за влияния локальных и временных факторов, поэтому делать выводы о развороте трендов в российской экономике пока рано, сообщается в комментарии замминистра экономического развития РФ Полины Крючковой.
«
"По данным Росстата за октябрь мы видим улучшение динамики многих показателей. Но во многом это влияние локальных и временных факторов. Делать выводы о развороте трендов пока рано", - отмечает она.
Монета в один рубль на фоне графика - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Минэкономразвития оценило уровень инфляции в России
10 сентября, 19:08
Ключевой задачей всех органов власти в этой связи остается реализация плана структурных изменений в экономике, подчеркивает Крючкова.
«
"Особенно тех его инструментов, которые связаны с повышением эффективности инвестиций и использования трудовых ресурсов, а также ростом производительности труда", - уточнила она.
Рост ВВП России в октябре ускорился до 1,6% в годовом выражении с 0,9% в сентябре, за 10 месяцев составил 1%, сообщило Минэкономразвития ранее в среду.
По оценке министерства, в месячном выражении ВВП в октябре вырос на 1,1% с исключением сезонного фактора. В сентябре рост составлял 0,5%.
Экономика России - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
ВВП России в I полугодии вырос на 1,2 процента
27 августа, 19:31
 
ЭкономикаРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала