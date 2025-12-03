В МЭР заявили обо улучшении многих показателей экономики

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Динамика многих показателей за октябрь улучшилась, но во многом из-за влияния локальных и временных факторов, поэтому делать выводы о развороте трендов в российской экономике пока рано, сообщается в комментарии замминистра экономического развития РФ Полины Крючковой.

« "По данным Росстата за октябрь мы видим улучшение динамики многих показателей. Но во многом это влияние локальных и временных факторов. Делать выводы о развороте трендов пока рано", - отмечает она.

Ключевой задачей всех органов власти в этой связи остается реализация плана структурных изменений в экономике, подчеркивает Крючкова.

« "Особенно тех его инструментов, которые связаны с повышением эффективности инвестиций и использования трудовых ресурсов, а также ростом производительности труда", - уточнила она.

Рост ВВП России в октябре ускорился до 1,6% в годовом выражении с 0,9% в сентябре, за 10 месяцев составил 1%, сообщило Минэкономразвития ранее в среду.