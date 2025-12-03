Рейтинг@Mail.ru
Деятельность сербской NIS продолжается в адаптированном формате - РИА Новости, 03.12.2025
18:02 03.12.2025
Деятельность сербской NIS продолжается в адаптированном формате
Деятельность сербской NIS продолжается в адаптированном формате - РИА Новости, 03.12.2025
Деятельность сербской NIS продолжается в адаптированном формате
Производственная и коммерческая деятельность сербской NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") продолжается в адаптированном формате с учетом внешних ограничений,... РИА Новости, 03.12.2025
нефтяная индустрия сербии
газпром
санкции в отношении россии
в мире
нефтяная индустрия сербии, газпром, санкции в отношении россии, в мире
Нефтяная индустрия Сербии, Газпром, Санкции в отношении России, В мире
Деятельность сербской NIS продолжается в адаптированном формате

"Газпром нефть": деятельность сербской NIS продолжается в адаптированном формате

© Фото : NISОфис компании NIS в Белграде
Офис компании NIS в Белграде - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото : NIS
Офис компании NIS в Белграде. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Производственная и коммерческая деятельность сербской NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") продолжается в адаптированном формате с учетом внешних ограничений, сообщила пресс-служба "Газпром нефти".
"В связи с введением ограничительных мер со стороны Соединенных Штатов Америки, вступивших в силу 9 октября 2025 года, осложнена деятельность компании "Нефтяная индустрия Сербии" (НИС). Производственная и коммерческая деятельность продолжается в адаптированном формате с учетом существующих внешних ограничений", - говорится в сообщении.
Рабочие на предприятии компании Нефтяная индустрия Сербии - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Минэнерго Сербии рассказало об условии США по снятию санкций с NIS
15 ноября, 14:53
 
Нефтяная индустрия СербииГазпромСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
