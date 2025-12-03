Котяков назвал специалистов, которые нужны российской экономике

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Квалифицированные рабочие и специалисты высшей квалификации - в первую очередь инженеры, IT-специалисты, врачи, педагоги и ученые - будут нужны экономике России в ближайшие семь лет, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Если характеризовать коротко, кто нам нужен в ближайшие 7 лет, то ответ по сравнению с прошлым годом нисколько не изменился. Это квалифицированные рабочие и специалисты высшей квалификации. В первую очередь инженеры, IT-специалисты, врачи, педагоги и ученые", - сказал Котяков во время пленарного заседания Всероссийского кадрового форума.

Он отметил, что по уровням образования на горизонте следующих семи лет по-прежнему наибольшая потребность в специалистах со среднепрофессиональным образованием. Однако соотношение специалистов с высшим и среднепрофессиональным образованием сдвинулось в пользу высшего образования.