Котяков назвал специалистов, которые нужны российской экономике
Квалифицированные рабочие и специалисты высшей квалификации - в первую очередь инженеры, IT-специалисты, врачи, педагоги и ученые - будут нужны экономике России РИА Новости, 03.12.2025
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Квалифицированные рабочие и специалисты высшей квалификации - в первую очередь инженеры, IT-специалисты, врачи, педагоги и ученые - будут нужны экономике России в ближайшие семь лет, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Если характеризовать коротко, кто нам нужен в ближайшие 7 лет, то ответ по сравнению с прошлым годом нисколько не изменился. Это квалифицированные рабочие и специалисты высшей квалификации. В первую очередь инженеры, IT-специалисты, врачи, педагоги и ученые", - сказал Котяков
во время пленарного заседания Всероссийского кадрового форума.
Он отметил, что по уровням образования на горизонте следующих семи лет по-прежнему наибольшая потребность в специалистах со среднепрофессиональным образованием. Однако соотношение специалистов с высшим и среднепрофессиональным образованием сдвинулось в пользу высшего образования.
"Так, работники со среднепрофессиональным образованием составляют 65% от общей кадровой потребности и преимущественно среди них квалифицированные рабочие и медицинские работники", - добавил Котяков.