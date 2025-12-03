Рейтинг@Mail.ru
ЕК предложила два варианта финансирования Украины - РИА Новости, 03.12.2025
15:55 03.12.2025 (обновлено: 16:20 03.12.2025)
ЕК предложила два варианта финансирования Украины
ЕК предложила два варианта финансирования Украины - РИА Новости, 03.12.2025
ЕК предложила два варианта финансирования Украины
Еврокомиссия предложила кредит из замороженных российских активов в качестве одного из способов финансирования Украины. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T15:55:00+03:00
2025-12-03T16:20:00+03:00
ЕК предложила два варианта финансирования Украины

ЕК предложила два варианта финансирования Украины, включая активы России

© AP Photo / Virginia MayoФлаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 3 дек — РИА Новости. Еврокомиссия предложила кредит из замороженных российских активов в качестве одного из способов финансирования Украины.
"Еврокомиссия предлагает два решения для удовлетворения финансовых потребностей Украины на 2026-2027 годы: заимствования ЕС и репарационный кредит", — говорится в документе, опубликованном на сайте ЕК.

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
ЕС в предложении по кредиту Украине предусмотрит возврат российских активов
2 декабря, 14:41
В понедельник глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что некоторые страны блока выступают против совместного привлечения капитала или совместного долга для Украины как альтернативы использованию замороженных активов Банка России.
На минувшей неделе премьер-министр Бельгии Барт де Вевер направил Еврокомиссии письмо, в котором предупредил, что поспешная реализация плана по использованию российских активов разрушит шансы на потенциальное мирное соглашение. Ранее он не раз отмечал, что его стране нужны конкретные и надежные гарантии от членов ЕС, если они хотят выделить Киеву кредит из суверенных средств другой страны.
Как заявил президент Владимир Путин, возможная конфискация российских резервов резко снизит доверие к еврозоне и станет воровством чужой собственности.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Евродепутаты считают решение ЕЦБ по активам России пощечиной фон дер Ляйен
2 декабря, 16:20

Ситуация с российскими активами

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, чей офис располагается в Бельгии.
Страны объединения, обещавшие помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпали все имевшиеся ресурсы, при этом выделять деньги из собственного бюджета они не хотят. Поэтому Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.
Речь идет о сумме в размере от 185 до 210 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
СМИ узнали о планах США по замороженным российским активам
2 декабря, 11:23
 
