БРЮССЕЛЬ, 3 дек — РИА Новости. Еврокомиссия предложила кредит из замороженных российских активов в качестве одного из способов финансирования Украины.

« "Еврокомиссия предлагает два решения для удовлетворения финансовых потребностей Украины на 2026-2027 годы: заимствования ЕС и репарационный кредит", — говорится в документе, опубликованном на сайте ЕК.

В понедельник глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что некоторые страны блока выступают против совместного привлечения капитала или совместного долга для Украины как альтернативы использованию замороженных активов Банка России.

На минувшей неделе премьер-министр Бельгии Барт де Вевер направил Еврокомиссии письмо, в котором предупредил, что поспешная реализация плана по использованию российских активов разрушит шансы на потенциальное мирное соглашение. Ранее он не раз отмечал, что его стране нужны конкретные и надежные гарантии от членов ЕС , если они хотят выделить Киеву кредит из суверенных средств другой страны.

Как заявил президент Владимир Путин , возможная конфискация российских резервов резко снизит доверие к еврозоне и станет воровством чужой собственности.

Ситуация с российскими активами

G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах После начала спецоперации Евросоюз и странызаблокировалироссийских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, чей офис располагается в Бельгии.

Страны объединения, обещавшие помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпали все имевшиеся ресурсы, при этом выделять деньги из собственного бюджета они не хотят. Поэтому Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.