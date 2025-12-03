Рейтинг@Mail.ru
ЕК примет решение по финансированию Украины на саммите ЕС в декабре - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:51 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/ek-2059540657.html
ЕК примет решение по финансированию Украины на саммите ЕС в декабре
ЕК примет решение по финансированию Украины на саммите ЕС в декабре - РИА Новости, 03.12.2025
ЕК примет решение по финансированию Украины на саммите ЕС в декабре
Решение по финансированию Украины в 2026-2027 годах примет саммит ЕС в декабре, до этого пройдут консультации, говорится в заявлении Еврокомиссии, представившей РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T15:51:00+03:00
2025-12-03T15:51:00+03:00
евросоюз
санкции в отношении россии
украина
в мире
еврокомиссия
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994996077_0:0:2525:1420_1920x0_80_0_0_816fd6e7606a76365f4ac2d50e4b0e29.jpg
https://ria.ru/20251203/es-2059538873.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994996077_140:0:2033:1420_1920x0_80_0_0_4941505e89a692467645e03c73d92889.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евросоюз, санкции в отношении россии, украина, в мире, еврокомиссия, европарламент
Евросоюз, Санкции в отношении России, Украина, В мире, Еврокомиссия, Европарламент
ЕК примет решение по финансированию Украины на саммите ЕС в декабре

ЕК примет решение по финансированию Украины на два года на саммите ЕС в декабре

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 3 дек - РИА Новости. Решение по финансированию Украины в 2026-2027 годах примет саммит ЕС в декабре, до этого пройдут консультации, говорится в заявлении Еврокомиссии, представившей в среду свое предложение по финансированию Украины, включающее как использование российских суверенных активов, так и заимствования на финрынках на уровне ЕС.
"ЕК готова поддержать Европарламент и Совет ЕС в достижении быстрого прогресса (на переговорах). Следующее заседание Евросовета 18-19 декабря должно нацелиться на достижение четких обязательств по дальнейшим действиям", - указывается в документе.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
ЕК рассказала о защите от ответных мер России из-за заблокированных активов
Вчера, 15:43
 
ЕвросоюзСанкции в отношении РоссииУкраинаВ миреЕврокомиссияЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала