https://ria.ru/20251203/ek-2059540657.html
ЕК примет решение по финансированию Украины на саммите ЕС в декабре
ЕК примет решение по финансированию Украины на саммите ЕС в декабре - РИА Новости, 03.12.2025
ЕК примет решение по финансированию Украины на саммите ЕС в декабре
Решение по финансированию Украины в 2026-2027 годах примет саммит ЕС в декабре, до этого пройдут консультации, говорится в заявлении Еврокомиссии, представившей РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T15:51:00+03:00
2025-12-03T15:51:00+03:00
2025-12-03T15:51:00+03:00
евросоюз
санкции в отношении россии
украина
в мире
еврокомиссия
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994996077_0:0:2525:1420_1920x0_80_0_0_816fd6e7606a76365f4ac2d50e4b0e29.jpg
https://ria.ru/20251203/es-2059538873.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994996077_140:0:2033:1420_1920x0_80_0_0_4941505e89a692467645e03c73d92889.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, санкции в отношении россии, украина, в мире, еврокомиссия, европарламент
Евросоюз, Санкции в отношении России, Украина, В мире, Еврокомиссия, Европарламент
ЕК примет решение по финансированию Украины на саммите ЕС в декабре
ЕК примет решение по финансированию Украины на два года на саммите ЕС в декабре