11:34 03.12.2025
ЕК внесет в 2026 году предложение по запрету импорта всей российской нефти
евросоюз, еврокомиссия, россия
Евросоюз, Еврокомиссия, Россия
ЕК внесет в 2026 году предложение по запрету импорта всей российской нефти

ЕК внесет в начале 2026 г предложение по запрету импорта всей нефти из РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 3 дек - РИА Новости. Еврокомиссия внесет в начале 2026 года законодательное предложение по запрету импорта в ЕС всей российской нефти, заявил в среду еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.
"В начале следующего года мы внесем законодательное предложение, чтобы запретить импорт всей российской нефти. Мы должны сделать это как можно скорее и не позднее, чем к концу 2027 года", - сказал он на пресс-конференции. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
ЕвросоюзЕврокомиссияРоссия
 
 
