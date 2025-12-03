https://ria.ru/20251203/ek-2059423767.html
ЕК в среду выступит с предложением по российским активам, сообщил источник
Еврокомиссия официально выступит в среду с предложением о финансировании Украины за счет замороженных активов РФ, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 03.12.2025
