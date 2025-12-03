Рейтинг@Mail.ru
ЕК в среду выступит с предложением по российским активам, сообщил источник
09:30 03.12.2025 (обновлено: 09:41 03.12.2025)
ЕК в среду выступит с предложением по российским активам, сообщил источник
Еврокомиссия официально выступит в среду с предложением о финансировании Украины за счет замороженных активов РФ, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
экономика
украина
россия
еврокомиссия
украина
россия
экономика, украина, россия, еврокомиссия
Экономика, Украина, Россия, Еврокомиссия
ЕК в среду выступит с предложением по российским активам, сообщил источник

ЕК выступит с предложением о финансировании Украины за счет активов России

© AP Photo / Virginia MayoФлаг ЕС
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг ЕС. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 3 дек - РИА Новости. Еврокомиссия официально выступит в среду с предложением о финансировании Украины за счет замороженных активов РФ, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Сегодня днем ожидается официальное объявление о финансировании Украины на 2026-2027 годы", - подтвердил собеседник агентства.
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Politico: у некоторых стран НАТО есть свои красные линии по Украине
ЭкономикаУкраинаРоссияЕврокомиссия
 
 
