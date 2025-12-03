Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ЕК готовит юридическое решение по активам России для Бельгии - РИА Новости, 03.12.2025
01:33 03.12.2025
СМИ: ЕК готовит юридическое решение по активам России для Бельгии
СМИ: ЕК готовит юридическое решение по активам России для Бельгии

Politico: ЕК готовит юридическое решение по замороженным активам РФ для Бельгии

© AP Photo / Virginia MayoФлаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Еврокомиссия готовит юридическое решение, чтобы добиться поддержки Бельгии для использования замороженных российских активов на фоне опасений бельгийских властей по поводу того, что они окажутся вынуждены вернуть России деньги, если какая-либо из стран ЕС наложит вето на продление санкций против РФ, сообщает европейское издание газеты Politico со ссылкой на пятерых дипломатов и чиновников ЕС.
Как отмечается в материале, Бельгия опасается сценария, который может развернуться, если 140 миллиардов евро, замороженные в Брюсселе, предоставят Украине в качестве займа, после чего какая-либо из стран ЕС наложит вето на продление режима санкций против России, что означало бы необходимость возврата денег РФ.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
СМИ раскрыли, что случилось с Каллас из-за России
26 ноября, 13:24
"Комиссия хочет, чтобы 27 стран - членов ЕС согласились предоставить замороженные миллиарды Киеву на саммите Евросовета в этом месяце. Однако Бельгия противится этому, опасаясь, что окажется в затруднительном положении, если деньги придется вернуть России. Пять дипломатов и чиновников ЕС заявили, что сейчас разрабатывается правовой механизм, чтобы избежать такого развития событий. Полное предложение по поводу займа ожидается в среду", - сообщает издание.
В публикации говорится, что ЕК хочет прибегнуть к положению статьи 122 Договора о ЕС, который позволяет правительствам принимать решения "в духе солидарности между государствами-членами относительно мер, соответствующих экономической ситуации". Комиссия хочет интерпретировать это так, что финансовые ставки в этом случае настолько высоки, что квалифицированное большинство стран сможет одобрить продление санкций, лишив Венгрию права вето, указывает издание.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Премьер Бельгии рассказал о реакции Евросоюза на вопрос об активах России
24 октября, 13:42
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
ЕК получила письмо премьера Бельгии о российских активах
28 ноября, 17:13
 
