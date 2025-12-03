СМИ: ЕК готовит юридическое решение по активам России для Бельгии

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Еврокомиссия готовит юридическое решение, чтобы добиться поддержки Бельгии для использования замороженных российских активов на фоне опасений бельгийских властей по поводу того, что они окажутся вынуждены вернуть России деньги, если какая-либо из стран ЕС наложит вето на продление санкций против РФ, сообщает европейское издание газеты Politico со ссылкой на пятерых дипломатов и чиновников ЕС.