Вице-мэру Нижнего Новгорода продлили срок задержания
18:52 03.12.2025
Вице-мэру Нижнего Новгорода продлили срок задержания
Вице-мэру Нижнего Новгорода Сергею Егорову, подозреваемому в получении взятки, пролили срок задержания на 72 часа, передает в среду корреспондент РИА Новости из РИА Новости, 03.12.2025
2025
Вице-мэру Нижнего Новгорода продлили срок задержания

© Фото : пресс-служба администрации города Нижнего НовгородаПервый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Егоров
Первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Егоров - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото : пресс-служба администрации города Нижнего Новгорода
Первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Егоров. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 дек – РИА Новости. Вице-мэру Нижнего Новгорода Сергею Егорову, подозреваемому в получении взятки, пролили срок задержания на 72 часа, передает в среду корреспондент РИА Новости из Московского районного суда.
"Суд постановил… в отношении Егорова Сергея Андреевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки), продлить срок задержания на 72 часа - до 5 декабря 2025 года", - сказала судья Оксана Муратова.
Она добавила, что заседание по мере пресечения Егорову состоится 5 декабря в 11 часов.
Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что Егоров был задержан во вторник по делу о взятке. В среду вечером его доставили в суд для избрания меры пресечения. В суде было объявлено, что следствие ходатайствует о домашнем аресте для подозреваемого.
По версии следствия, в период с февраля по август 2025 года подозреваемый за способствование в организации незаконной коммерческой деятельности на территории Нижнего Новгорода получил через посредника взятку в значительном размере.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
