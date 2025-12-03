Вице-мэру Нижнего Новгорода продлили срок задержания

Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что Егоров был задержан во вторник по делу о взятке. В среду вечером его доставили в суд для избрания меры пресечения. В суде было объявлено, что следствие ходатайствует о домашнем аресте для подозреваемого.