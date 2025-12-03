https://ria.ru/20251203/egorov-2059599122.html
Вице-мэру Нижнего Новгорода продлили срок задержания
Вице-мэру Нижнего Новгорода Сергею Егорову, подозреваемому в получении взятки, пролили срок задержания на 72 часа, передает в среду корреспондент РИА Новости из
происшествия
нижний новгород
россия
сергей егоров
Происшествия, Нижний Новгород, Россия, Сергей Егоров
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 дек – РИА Новости. Вице-мэру Нижнего Новгорода Сергею Егорову, подозреваемому в получении взятки, пролили срок задержания на 72 часа, передает в среду корреспондент РИА Новости из Московского районного суда.
"Суд постановил… в отношении Егорова Сергея Андреевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ
(получение взятки), продлить срок задержания на 72 часа - до 5 декабря 2025 года", - сказала судья Оксана Муратова.
Она добавила, что заседание по мере пресечения Егорову
состоится 5 декабря в 11 часов.
Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что Егоров был задержан во вторник по делу о взятке. В среду вечером его доставили в суд для избрания меры пресечения. В суде было объявлено, что следствие ходатайствует о домашнем аресте для подозреваемого.
По версии следствия, в период с февраля по август 2025 года подозреваемый за способствование в организации незаконной коммерческой деятельности на территории Нижнего Новгорода
получил через посредника взятку в значительном размере.