Ефимов: в Можайском районе реорганизуют 2 гектара земли
09:06 03.12.2025
Ефимов: в Можайском районе реорганизуют 2 гектара земли
Ефимов: в Можайском районе реорганизуют 2 гектара земли
В Можайском районе Москвы реорганизуют 2 гектара земли по программе комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 03.12.2025
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Можайском районе реорганизуют 2 гектара земли

Ефимов: в Можайском районе Москвы реорганизуют 2 гектара земли в рамках КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В Можайском районе Москвы реорганизуют 2 гектара земли по программе комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он уточнил, что соответствующий проект решения о КРТ уже опубликован на сайте столичной мэрии.
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
