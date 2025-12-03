Ефимов: в Можайском районе реорганизуют 2 гектара земли

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В Можайском районе Москвы реорганизуют 2 гектара земли по программе комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Он уточнил, что соответствующий проект решения о КРТ уже опубликован на сайте столичной мэрии.

"Четыре участка общей площадью 2,43 гектара в Можайском районе реорганизуют по проекту КРТ. Два участка отведут под строительство жилья для реализации программы реновации. Общая площадь новостроек составит 41,3 тысячи квадратных метров. Два других участка благоустроят", – приводит слова заммэра пресс-служба градостроительного комплекса столицы.

В сообщении уточняется, что площадки расположены на Гродненской улице и Можайском шоссе.

Как уточнил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, в домах будут 352 квартиры суммарно на 24,1 тысячи квадратных метров.