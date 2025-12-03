Рейтинг@Mail.ru
ЕК рассказала о защите от ответных мер России из-за заблокированных активов
15:57 03.12.2025 (обновлено: 15:58 03.12.2025)
ЕК рассказала о защите от ответных мер России из-за заблокированных активов
Еврокомиссия утверждает, что предусмотрела защиту стран ЕС и финансовых институтов на случай ответных мер со стороны России при использовании её замороженных... РИА Новости, 03.12.2025
в мире, россия, украина, москва, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия, g7, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Москва, Сергей Лавров, Евросоюз, Еврокомиссия, G7, Санкции в отношении России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой ЕС у здания Еврокомиссии
Флаги с символикой ЕС у здания Еврокомиссии. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Еврокомиссия утверждает, что предусмотрела защиту стран ЕС и финансовых институтов на случай ответных мер со стороны России при использовании её замороженных активов для помощи Украине, следует из документа, опубликованного в среду на сайте ЕК.
Еврокомиссия предложила два пути финансирования Украины в 2026-2027 годах, включая заблокированные активы РФ.
Киев - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Киев столкнулся с проблемами при реструктуризации долга, сообщил Bloomberg
Вчера, 15:55
"Эти предложения вводят ряд мер безопасности для защиты стран-членов и финансовых институтов от возможных ответных мер в России и от незаконных экспроприаций за пределами России, особенно в дружественных России юрисдикциях", - сказано там.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
Баннер с символикой Евросоюза на здании Европейской Комиссии в Брюсселе. - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
ЕК предложила два варианта финансирования Украины
Вчера, 15:35
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Скандал в ЕС обострит натянутые отношения Каллас и фон дер Ляйен, пишут СМИ
Вчера, 09:45
 
