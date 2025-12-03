ЕК рассказала о защите от ответных мер России из-за заблокированных активов

БРЮССЕЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Еврокомиссия утверждает, что предусмотрела защиту стран ЕС и финансовых институтов на случай ответных мер со стороны России при использовании её замороженных активов для помощи Украине, следует из документа, опубликованного в среду на сайте ЕК.

Еврокомиссия предложила два пути финансирования Украины в 2026-2027 годах, включая заблокированные активы РФ

"Эти предложения вводят ряд мер безопасности для защиты стран-членов и финансовых институтов от возможных ответных мер в России и от незаконных экспроприаций за пределами России, особенно в дружественных России юрисдикциях", - сказано там.

Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева . Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.

После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.

В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.