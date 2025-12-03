Рейтинг@Mail.ru
На участке трассы "Байкал" сняли реверсивное движение после ДТП - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:56 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/dvizhenie-2059463683.html
На участке трассы "Байкал" сняли реверсивное движение после ДТП
На участке трассы "Байкал" сняли реверсивное движение после ДТП - РИА Новости, 03.12.2025
На участке трассы "Байкал" сняли реверсивное движение после ДТП
Реверсивное движение, введенное на перевале Мандрик федеральной трассы Р-258 "Байкал" из-за ДТП, снято, сообщили в управлении федеральных автомобильных дорог... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T11:56:00+03:00
2025-12-03T11:56:00+03:00
иркутская область
республика бурятия
россия
игорь кобзев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение вертолета в дагестане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058916459_9:109:1059:700_1920x0_80_0_0_f9ecfd1a9dc85bfbec946b40d590ecd6.jpg
https://ria.ru/20251203/dtp-2059438616.html
иркутская область
республика бурятия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058916459_83:0:1039:717_1920x0_80_0_0_2b5d443eff136fa7736e8cb622c9e2fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иркутская область, республика бурятия, россия, игорь кобзев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение вертолета в дагестане
Иркутская область, Республика Бурятия, Россия, Игорь Кобзев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение вертолета в Дагестане
На участке трассы "Байкал" сняли реверсивное движение после ДТП

На перевале Мандрик трассы "Байкал" сняли реверсивное движение после ДТП

© ГУ МВД России по Иркутской области Движение на трассе Р-258 "Байкал" в Иркутской области от поселка Култук до границы с Бурятией восстановлено
 Движение на трассе Р-258 Байкал в Иркутской области от поселка Култук до границы с Бурятией восстановлено - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© ГУ МВД России по Иркутской области
Движение на трассе Р-258 "Байкал" в Иркутской области от поселка Култук до границы с Бурятией восстановлено
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УЛАН-УДЭ, 3 дек - РИА Новости. Реверсивное движение, введенное на перевале Мандрик федеральной трассы Р-258 "Байкал" из-за ДТП, снято, сообщили в управлении федеральных автомобильных дорог "Южный Байкал".
"Реверс на Мандрике снят", - говорится в сообщении.
Реверс на первом из двух участков, введенный ранее из-за ДТП, был снят в 15.55 (10.55 мск).
Ранее в упрдор "Южный Байкал" РИА Новости сообщали, что за Выдрино большегруз не соблюдал дистанцию и врезался в другой автомобиль. Также реверсивное движение из-за произошедшего ДТП было введено на перевале Мандрик.
В упрдор "Южный Байкал" в понедельник сообщили, что на федеральной трассе Р-258 "Байкал" на границе Иркутской области и Бурятии на протяжении трех суток наблюдались морозы, снегопад и ветер, из-за которых образовались 85-километровые пробки, также их вызвали нарушения правил дорожного движения водителями большегрузов. По сообщению администрации Байкальского муниципального образования, в данной пробке скопилось около 10 тысяч автомобилей. Позднее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что движение на трассе восстановлено.
Во вторник в упрдор "Южный Байкал" сообщили, что движение легкового транспорта идет без затруднений, однако есть некоторые сложности для грузовиков. Позднее МЧС России сообщило, что на участке федеральной трассы "Байкал" в Слюдянском районе Иркутской области в сторону Бурятии скопилось около 350 грузовиков, развернуты три подвижных пункта обогрева и питания в Иркутской области, три стационарных пункта обогрева и один мобильный пункт обогрева на базе "Камаза" на территории Бурятии. Во вторник с 12.00 (7.00 мск) ограничивалось движение большегрузов на участке трассы с 100-го километра (поселок Култук, Иркутская область) до 356-го километра (поворот на село Кабанск, Бурятия).
В среду утром ограничение сняли, движение бесперебойное, сообщали в "Южном Байкале".
ДТП на трассе М-12 в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
После ДТП в Нижегородской области четверо пострадавших остаются в больнице
Вчера, 10:39
 
Иркутская областьРеспублика БурятияРоссияИгорь КобзевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение вертолета в Дагестане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала