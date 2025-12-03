На участке трассы "Байкал" сняли реверсивное движение после ДТП

Реверс на первом из двух участков, введенный ранее из-за ДТП, был снят в 15.55 (10.55 мск).

Ранее в упрдор "Южный Байкал" РИА Новости сообщали, что за Выдрино большегруз не соблюдал дистанцию и врезался в другой автомобиль. Также реверсивное движение из-за произошедшего ДТП было введено на перевале Мандрик.