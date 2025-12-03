В ДТП с участием скорой в Башкирии пострадали два человека

"В результате ДТП пассажир "скорой", фельдшер с травмами обратились за медицинский помощью", - говорится в сообщении.

Известно, что бригада медиков направлялась на вызов с включенными проблесковыми маячками и пересекала перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, добавил Севастьянов.

Он опубликовал фотографии с места аварии. По кадрам видно, что после столкновения машина "скорой" упала на бок.