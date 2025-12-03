Рейтинг@Mail.ru
В ДТП с участием скорой в Башкирии пострадали два человека - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:38 03.12.2025 (обновлено: 10:41 03.12.2025)
https://ria.ru/20251203/dtp-2059438009.html
В ДТП с участием скорой в Башкирии пострадали два человека
В ДТП с участием скорой в Башкирии пострадали два человека - РИА Новости, 03.12.2025
В ДТП с участием скорой в Башкирии пострадали два человека
Фельдшер и пациент получили травмы при столкновении автомобиля скорой помощи с легковушкой в башкирском Нефтекамске, сообщил начальник ГИБДД по Башкирии... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T10:38:00+03:00
2025-12-03T10:41:00+03:00
происшествия
нефтекамск
гибдд мвд рф
крушение вертолета в дагестане
юбилейный
ульяновский автомобильный завод (уаз)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059438572_0:141:1280:861_1920x0_80_0_0_10d6593d2530b2a8db5efd134d806f23.jpg
https://ria.ru/20251203/primore-2059400485.html
нефтекамск
юбилейный
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059438572_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_91d56c24ff6b58ae7c2764176eacdfd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нефтекамск, гибдд мвд рф, крушение вертолета в дагестане, юбилейный, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Происшествия, Нефтекамск, ГИБДД МВД РФ, Крушение вертолета в Дагестане, Юбилейный, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
В ДТП с участием скорой в Башкирии пострадали два человека

Фельдшер и пациент пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи в Башкирии

© Фото : Госавтоинспекция МВД по Республике Башкортостан.Последствия ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи в Нефтекамске
Последствия ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи в Нефтекамске - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото : Госавтоинспекция МВД по Республике Башкортостан.
Последствия ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи в Нефтекамске
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УФА, 3 дек - РИА Новости. Фельдшер и пациент получили травмы при столкновении автомобиля скорой помощи с легковушкой в башкирском Нефтекамске, сообщил начальник ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов в своём Telegram-канале.
По его данным, в Нефтекамске на пересечении улиц Юбилейная и Ленина столкнулись "Лада Гранта" и автомобиль скорой медицинской помощи УАЗ.
«
"В результате ДТП пассажир "скорой", фельдшер с травмами обратились за медицинский помощью", - говорится в сообщении.
Известно, что бригада медиков направлялась на вызов с включенными проблесковыми маячками и пересекала перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, добавил Севастьянов.
Он опубликовал фотографии с места аварии. По кадрам видно, что после столкновения машина "скорой" упала на бок.
ДТП на автодороге А-370 Уссури Хабаровск-Владивосток - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
В Приморье отправили в колонию подростка, устроившего смертельное ДТП
Вчера, 04:45
 
ПроисшествияНефтекамскГИБДД МВД РФКрушение вертолета в ДагестанеЮбилейныйУльяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала