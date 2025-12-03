https://ria.ru/20251203/dtp-2059438009.html
В ДТП с участием скорой в Башкирии пострадали два человека
В ДТП с участием скорой в Башкирии пострадали два человека - РИА Новости, 03.12.2025
В ДТП с участием скорой в Башкирии пострадали два человека
Фельдшер и пациент получили травмы при столкновении автомобиля скорой помощи с легковушкой в башкирском Нефтекамске, сообщил начальник ГИБДД по Башкирии... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T10:38:00+03:00
2025-12-03T10:38:00+03:00
2025-12-03T10:41:00+03:00
происшествия
нефтекамск
гибдд мвд рф
крушение вертолета в дагестане
юбилейный
ульяновский автомобильный завод (уаз)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059438572_0:141:1280:861_1920x0_80_0_0_10d6593d2530b2a8db5efd134d806f23.jpg
https://ria.ru/20251203/primore-2059400485.html
нефтекамск
юбилейный
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059438572_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_91d56c24ff6b58ae7c2764176eacdfd4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нефтекамск, гибдд мвд рф, крушение вертолета в дагестане, юбилейный, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Происшествия, Нефтекамск, ГИБДД МВД РФ, Крушение вертолета в Дагестане, Юбилейный, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
В ДТП с участием скорой в Башкирии пострадали два человека
Фельдшер и пациент пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи в Башкирии