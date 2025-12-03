https://ria.ru/20251203/dtp-2059433999.html
После ДТП в Нижегородской области четверо пострадавших остаются в больнице
После ДТП в Нижегородской области четверо пострадавших остаются в больнице - РИА Новости, 03.12.2025
После ДТП в Нижегородской области четверо пострадавших остаются в больнице
Четверо пострадавших при ДТП с автобусами в Нижегородской области остаются в больнице, 8 отпущены на амбулаторное лечение – минздрав РИА Новости РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T10:24:00+03:00
2025-12-03T10:24:00+03:00
2025-12-03T10:24:00+03:00
происшествия
нижегородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059365668_0:240:2560:1680_1920x0_80_0_0_f26caa376dd71aef90e604604eaefbb0.jpg
нижегородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059365668_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_81bfc1a13ae2fad0d78e34943fde86ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область
Происшествия, Нижегородская область
После ДТП в Нижегородской области четверо пострадавших остаются в больнице
После ДТП с автобусами под Нижним Новгородом четыре человека остаются в больнице