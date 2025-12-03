Рейтинг@Mail.ru
После ДТП в Нижегородской области четверо пострадавших остаются в больнице - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:39 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/dtp-2059438616.html
После ДТП в Нижегородской области четверо пострадавших остаются в больнице
После ДТП в Нижегородской области четверо пострадавших остаются в больнице - РИА Новости, 03.12.2025
После ДТП в Нижегородской области четверо пострадавших остаются в больнице
Четверо пострадавших в ДТП с автобусами в Нижегородской области остаются в больнице, восемь - отпущены на амбулаторное лечение, сообщили РИА Новости в минздраве РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T10:39:00+03:00
2025-12-03T10:39:00+03:00
происшествия
арзамас
нижегородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059365668_0:240:2560:1680_1920x0_80_0_0_f26caa376dd71aef90e604604eaefbb0.jpg
https://ria.ru/20251203/dtp-2059438009.html
арзамас
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059365668_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_81bfc1a13ae2fad0d78e34943fde86ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, арзамас, нижегородская область
Происшествия, Арзамас, Нижегородская область
После ДТП в Нижегородской области четверо пострадавших остаются в больнице

После ДТП с автобусами под Нижним Новгородом четыре человека остаются в больнице

© Фото : ЧП | ДТП Нижний Новгород/ВКонтактеДТП на трассе М-12 в Нижегородской области
ДТП на трассе М-12 в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото : ЧП | ДТП Нижний Новгород/ВКонтакте
ДТП на трассе М-12 в Нижегородской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 дек – РИА Новости. Четверо пострадавших в ДТП с автобусами в Нижегородской области остаются в больнице, восемь - отпущены на амбулаторное лечение, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
"Бригады скорой медицинской помощи доставили в больницу 12 человек. По состоянию на утро 3 декабря 8 пациентов отпущены на амбулаторный этап лечения, 4 пациента продолжают лечение в стационаре. Состояние всех пациентов стационара оценивается как стабильное, медики оказывают им необходимую помощь", – сообщили в министерстве.
Во вторник вечером на 437-м километре автодороги М-12 "Восток" произошло ДТП с участием двух автобусов и еще нескольких машин. Как сообщал мэр Арзамаса Александр Щелоков, "скорой" в больницу были доставлены 12 человек, у двоих из них переломы ног, у 13-летнего ребёнка - закрытый перелом руки, восьми пациентам с ушибами и ссадинами оказана первичная помощь в травмпункте центральной городской больницы Арзамаса.
Последствия ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи в Нефтекамске - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
В ДТП с участием скорой в Башкирии пострадали два человека
Вчера, 10:38
 
ПроисшествияАрзамасНижегородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала