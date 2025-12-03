После ДТП в Нижегородской области четверо пострадавших остаются в больнице

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 дек – РИА Новости. Четверо пострадавших в ДТП с автобусами в Нижегородской области остаются в больнице, восемь - отпущены на амбулаторное лечение, сообщили РИА Новости в минздраве региона.

"Бригады скорой медицинской помощи доставили в больницу 12 человек. По состоянию на утро 3 декабря 8 пациентов отпущены на амбулаторный этап лечения, 4 пациента продолжают лечение в стационаре. Состояние всех пациентов стационара оценивается как стабильное, медики оказывают им необходимую помощь", – сообщили в министерстве.