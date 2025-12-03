https://ria.ru/20251203/dtp-2059438616.html
После ДТП в Нижегородской области четверо пострадавших остаются в больнице
После ДТП в Нижегородской области четверо пострадавших остаются в больнице - РИА Новости, 03.12.2025
После ДТП в Нижегородской области четверо пострадавших остаются в больнице
Четверо пострадавших в ДТП с автобусами в Нижегородской области остаются в больнице, сообщили РИА Новости в минздраве
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 дек – РИА Новости. Четверо пострадавших в ДТП с автобусами в Нижегородской области остаются в больнице, восемь - отпущены на амбулаторное лечение, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
"Бригады скорой медицинской помощи доставили в больницу 12 человек. По состоянию на утро 3 декабря 8 пациентов отпущены на амбулаторный этап лечения, 4 пациента продолжают лечение в стационаре. Состояние всех пациентов стационара оценивается как стабильное, медики оказывают им необходимую помощь", – сообщили в министерстве.
Во вторник вечером на 437-м километре автодороги М-12 "Восток" произошло ДТП с участием двух автобусов и еще нескольких машин. Как сообщал мэр Арзамаса
Александр Щелоков, "скорой" в больницу были доставлены 12 человек, у двоих из них переломы ног, у 13-летнего ребёнка - закрытый перелом руки, восьми пациентам с ушибами и ссадинами оказана первичная помощь в травмпункте центральной городской больницы Арзамаса.