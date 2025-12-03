Рейтинг@Mail.ru
Над Белгородской областью уничтожили более 30 украинских дронов за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:48 03.12.2025
Над Белгородской областью уничтожили более 30 украинских дронов за сутки
Над Белгородской областью уничтожили более 30 украинских дронов за сутки - РИА Новости, 03.12.2025
Над Белгородской областью уничтожили более 30 украинских дронов за сутки
Более 30 украинских беспилотников были сбиты и подавлены над 13 муниципалитетами Белгородской области за прошедшие сутки, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 03.12.2025
Над Белгородской областью уничтожили более 30 украинских дронов за сутки

Над Белгородской областью сбили и подавили более 30 украинских дронов за сутки

© Фото : соцсети
След от ракеты ПВО - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото : соцсети
След от ракеты ПВО. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 3 дек - РИА Новости. Более 30 украинских беспилотников были сбиты и подавлены над 13 муниципалитетами Белгородской области за прошедшие сутки, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 11 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 20 боеприпасов и зафиксированы атаки 48 беспилотниками, из них 33 были сбиты и подавлены. Два мирных жителя ранены. За отчетный период различные повреждения выявлены в четырех частных домовладениях, административном здании, двух зданиях предприятия и девяти транспортных средствах.
"В Краснояружском округе по селу Колотиловка выпущено два боеприпаса в ходе двух обстрелов, а также с беспилотника сброшены четыре взрывных устройства… В Шебекинском округе по городу Шебекино, сёлам Муром и Новая Таволжанка выпущено два боеприпаса в ходе двух обстрелов и совершены атаки трех беспилотников, два из которых сбиты. В городе Шебекино в результате атаки дрона на автомобиль ранены двое мужчин. Пострадавшие в состоянии средней степени тяжести госпитализированы", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Борисовский округ атакован тремя беспилотниками, два из которых сбиты, по Грайворонскому округу выпущено 16 боеприпасов и нанесены удары 11 беспилотников, два из которых подавлены. По данным главы области, над Валуйским округом подавлен один FPV-дрон, над Белгородом, Алексеевским, Белгородским, Вейделевским, Чернянским, Губкинским, Новооскольским и Старооскольским округами сбиты 23 БПЛА.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
