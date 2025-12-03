https://ria.ru/20251203/dron-2059496473.html
В Херсонской области дрон атаковал машину скорой
В Херсонской области дрон атаковал машину скорой
В Херсонской области дрон атаковал машину скорой
Беспилотник ВСУ нанес удар по машине "Скорой помощи" в Голой Пристани в Херсонской области, медработники не пострадали, сообщил губернатор региона Владимир... РИА Новости, 03.12.2025
херсонская область
каховка
