Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области дрон атаковал машину скорой - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:22 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/dron-2059496473.html
В Херсонской области дрон атаковал машину скорой
В Херсонской области дрон атаковал машину скорой - РИА Новости, 03.12.2025
В Херсонской области дрон атаковал машину скорой
Беспилотник ВСУ нанес удар по машине "Скорой помощи" в Голой Пристани в Херсонской области, медработники не пострадали, сообщил губернатор региона Владимир... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T13:22:00+03:00
2025-12-03T13:22:00+03:00
происшествия
херсонская область
каховка
владимир сальдо
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040613527_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_757159ed294a29f0d3183bc35a5674c1.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
каховка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040613527_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_b327e544e21323ccce6e5c9185b6f032.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, херсонская область , каховка, владимир сальдо, вооруженные силы украины
Происшествия, Херсонская область , Каховка, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
В Херсонской области дрон атаковал машину скорой

В Херсонской области дрон атаковал машину скорой, пострадавших нет

© РИА Новости / Пелагия ТихоноваАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости. Беспилотник ВСУ нанес удар по машине "Скорой помощи" в Голой Пристани в Херсонской области, медработники не пострадали, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В Голой Пристани дрон целенаправленно ударил по машине скорой помощи. Медработники не пострадали", - написал Сальдо в Telegram-канале, сообщая об ударах ВСУ в области за последние сутки.
Кроме того, ударами ВСУ в Таврийске частично разрушена крыша, стены и выбиты окна жилого дома, в Каховке от обстрела загорелся частный дом, пожар потушен. В Гладковке ранним утром произошёл прилёт в частное домовладение, жильцы не пострадали.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияХерсонская областьКаховкаВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала