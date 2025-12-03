https://ria.ru/20251203/dron-2059449405.html
В Белгородской области водитель грузовика пострадал при атаке дрона
В Белгородской области водитель грузовика пострадал при атаке дрона - РИА Новости, 03.12.2025
В Белгородской области водитель грузовика пострадал при атаке дрона
Водитель грузового автомобиля получил минно-взрывную травму и осколочное ранение в результате удара украинского дрона в селе Грузское Белгородской области,... РИА Новости, 03.12.2025
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
белгородская область
Новости
ru-RU
В Белгородской области водитель грузовика пострадал при атаке дрона
В белгородском селе Грузское водитель грузовика пострадал при атаке дрона