Школа РЭЦ предоставит доступ к учебным пособиям на платформе "Мой экспорт" - РИА Новости, 03.12.2025
10:04 03.12.2025
Школа РЭЦ предоставит доступ к учебным пособиям на платформе "Мой экспорт"
Школа РЭЦ предоставит доступ к учебным пособиям на платформе "Мой экспорт"
2025-12-03T10:04:00+03:00
2025-12-03T10:04:00+03:00
Экономика
Школа РЭЦ предоставит доступ к учебным пособиям на платформе "Мой экспорт"

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип цифровой платформы "Мой экспорт"
Логотип цифровой платформы Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Логотип цифровой платформы "Мой экспорт". Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Школа экспорта РЭЦ предоставляет бесплатный доступ к 26 учебным пособиям на платформе "Мой экспорт", говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ).
"Для начинающих и опытных предпринимателей на государственной цифровой платформе "Мой экспорт" доступны 26 актуализированных учебных пособий от Школы экспорта Российского экспортного центра. Эти материалы предоставляются бесплатно и призваны стать незаменимым справочным материалом для специалистов по ВЭД, студентов профильных направлений, а также всех, кто заинтересован в освоении тонкостей международной торговли", - сказано в сообщении.
Учебные пособия разработаны методологами школы экспорта РЭЦ в сотрудничестве с ведущими экспертами в области внешней торговли и руководителями действующих крупных компаний-экспортеров. Это гарантирует не только академическую точность, но и высокую практическую ценность материалов, отметили в РЭЦ.
Все пособия регулярно актуализируются с учетом последних изменений в законодательстве и бизнес-практиках ВЭД. Материал структурирован и подан последовательно, что делает его удобным для самостоятельного изучения. Помимо основной информации, пособия содержат практические шпаргалки по различным сценариям экспортной деятельности, контакты необходимых ведомств, а также шаблоны документов.
На текущий момент на платформе "Мой экспорт" доступны 5 учебников, посвященных работе на рынках конкретных стран: Китая, Турции, ОАЭ, Индии и Узбекистана. А также 21 пособие по самым разным аспектам экспорта - от налогообложения и таможенного оформления до тонкостей переговоров, логистики и зарубежного продвижения.
Начинающим экспортерам особенно рекомендуются пособия "Начинающий экспортер", "Деловые коммуникации для экспортера" и "Эффективный маркетинг для экспортера", указывается в сообщении.
"Главная задача наших учебных пособий - быть как опорой для экспортного бизнеса, так и базовой ступенью для тех, кто в мир экспорта только погружается. При их разработке мы стремимся создать не только источник теоретических знаний, но и полезного "помощника", к которому можно обращаться каждый день по насущным практическим вопросам. А в ежедневном использовании особую роль играет удобство доступа - и тут про него не забыли: на цифровой платформе "Мой экспорт" пособия доступны в один клик, становясь личным помощником в международной торговле", - подчеркнула генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина.
В дополнение к учебным пособиям, платформа "Мой экспорт" предлагает 13 бесплатных онлайн-курсов Школы экспорта РЭЦ, разработанных с привлечением ведущих специалистов и опирающихся на международный опыт. Эти курсы позволяют пользователям освоить такие практические навыки, как анализ конъюнктуры зарубежных рынков, изучение аспектов налогообложения, а также подготовку предприятия к участию в бизнес-миссиях и выставках. Таким образом, Школа экспорта РЭЦ предоставляет полную экосистему знаний: от базовых пособий до глубоких онлайн-курсов для успешного ведения экспортных проектов.
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
