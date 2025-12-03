Школа РЭЦ предоставит доступ к учебным пособиям на платформе "Мой экспорт"

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Школа экспорта РЭЦ предоставляет бесплатный доступ к 26 учебным пособиям на платформе "Мой экспорт", говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ).

"Для начинающих и опытных предпринимателей на государственной цифровой платформе "Мой экспорт" доступны 26 актуализированных учебных пособий от Школы экспорта Российского экспортного центра. Эти материалы предоставляются бесплатно и призваны стать незаменимым справочным материалом для специалистов по ВЭД, студентов профильных направлений, а также всех, кто заинтересован в освоении тонкостей международной торговли", - сказано в сообщении.

Учебные пособия разработаны методологами школы экспорта РЭЦ в сотрудничестве с ведущими экспертами в области внешней торговли и руководителями действующих крупных компаний-экспортеров. Это гарантирует не только академическую точность, но и высокую практическую ценность материалов, отметили в РЭЦ.

Все пособия регулярно актуализируются с учетом последних изменений в законодательстве и бизнес-практиках ВЭД. Материал структурирован и подан последовательно, что делает его удобным для самостоятельного изучения. Помимо основной информации, пособия содержат практические шпаргалки по различным сценариям экспортной деятельности, контакты необходимых ведомств, а также шаблоны документов.

На текущий момент на платформе "Мой экспорт" доступны 5 учебников, посвященных работе на рынках конкретных стран: Китая, Турции, ОАЭ, Индии и Узбекистана. А также 21 пособие по самым разным аспектам экспорта - от налогообложения и таможенного оформления до тонкостей переговоров, логистики и зарубежного продвижения.

Начинающим экспортерам особенно рекомендуются пособия "Начинающий экспортер", "Деловые коммуникации для экспортера" и "Эффективный маркетинг для экспортера", указывается в сообщении.

"Главная задача наших учебных пособий - быть как опорой для экспортного бизнеса, так и базовой ступенью для тех, кто в мир экспорта только погружается. При их разработке мы стремимся создать не только источник теоретических знаний, но и полезного "помощника", к которому можно обращаться каждый день по насущным практическим вопросам. А в ежедневном использовании особую роль играет удобство доступа - и тут про него не забыли: на цифровой платформе "Мой экспорт" пособия доступны в один клик, становясь личным помощником в международной торговле", - подчеркнула генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина.