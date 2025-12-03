ВС учтет предложения депутатов по борьбе с мошенничеством по схеме Долиной

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Верховный суд РФ принял к сведению и учтет предложения депутатов Госдумы по борьбе с мошенничеством при сделках с недвижимостью по "схеме Долиной", следует из ответа высшего судебного органа, документ имеется в распоряжении РИА Новости.