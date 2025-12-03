ВС учтет предложения депутатов по борьбе с мошенничеством по схеме Долиной

Рейтинг@Mail.ru
14:16 03.12.2025 (обновлено: 14:17 03.12.2025)
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Верховный суд РФ принял к сведению и учтет предложения депутатов Госдумы по борьбе с мошенничеством при сделках с недвижимостью по "схеме Долиной", следует из ответа высшего судебного органа, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
24 ноября депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон направили обращение председателю Верховного суда РФ Игорю Краснову, в котором представили ряд мер для борьбы с мошенничеством при сделках с недвижимостью по "схеме Долиной". Парламентарии предложили установить обязательное нотариальное заверение всех сделок с недвижимостью, а также обязательное страхование сделки, если имущество является для продавца или покупателя единственным.
"Содержащаяся в вашем письме информация принята к сведению и будет учтена Верховным Судом Российской Федерации в дальнейшей аналитической деятельности", - сказано в документе за подписью зампредседателя Верховного суда Юрия Глазова.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В Госдуме рассказали о волне возвратов проданных квартир после дела Долиной
28 ноября, 05:36
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
