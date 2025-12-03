Верховный суд истребовал в кассации материалы по делу о квартире Долиной

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Верховный суд истребовал материалы дела об оспаривании сделки с квартирой певицы Ларисы Долиной, сообщила РИА Новости адвокат покупательницы Полины Лурье.

"Верховный суд истребовал в кассации дело", — сказала адвокат Светлана Свириденко.

По словам собеседницы, это может означать, что судья Верховного суда усмотрела нарушение в решении нижестоящих инстанций. Истребовав дело, судья более детально изучит его, прежде чем выносить на рассмотрение коллегии Верховного суда. В итоге это может привести к пересмотру дела.

Накануне Верховный суд зарегистрировал жалобу на решения нижестоящих судов, которые отказались признать сделку купли-продажи недействительной.

В конце марта 2025 года суд удовлетворил исковые требования певицы к Лурье. Долина заявила, что решила выставить жилье на продажу под влиянием мошенников. Право собственности покупательницы на спорное имущество прекратили и признали его за артисткой.

Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья: участились случаи, когда продавцы недвижимости, получив деньги, отказываются передавать квартиру, называя себя жертвами аферистов. На практике суды часто встают на сторону продавца, признавая сделку недействительной. Покупатель в итоге остается без денег и жилья.

Госдуме обсуждают несколько вариантов решений для противодействия "схеме Долиной". Один из них — введение периода охлаждения для операций с недвижимостью на семь дней.

Телефонные мошенники обрабатывали Долину с апреля по июль 2024 года. Под предлогом сохранения денег они уговорили ее перевести личные сбережения на якобы безопасные счета и передать средства от продажи квартиры курьеру. В конце ноября четырех фигурантов приговорили к срокам от четырех до семи лет лишения свободы.