13:01 03.12.2025 (обновлено: 16:45 03.12.2025)
Верховный суд истребовал в кассации материалы по делу о квартире Долиной
Верховный суд истребовал в кассации материалы по делу о квартире Долиной
Верховный суд истребовал материалы дела об оспаривании сделки с квартирой певицы Ларисы Долиной, сообщила РИА Новости адвокат покупательницы Полины Лурье. РИА Новости, 03.12.2025
россия, москва, лариса долина, жилье, мошенничество, общество, происшествия
Россия, Москва, Лариса Долина, Шоубиз, Жилье, Мошенничество, Общество, Происшествия
Верховный суд истребовал в кассации материалы по делу о квартире Долиной

Верховный суд истребовал материалы по расторжению сделки с квартирой Долиной

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Верховный суд истребовал материалы дела об оспаривании сделки с квартирой певицы Ларисы Долиной, сообщила РИА Новости адвокат покупательницы Полины Лурье.
"Верховный суд истребовал в кассации дело", — сказала адвокат Светлана Свириденко.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Карьера в шоу-бизнесе, джаз, скандал с квартирой: биография Ларисы Долиной
2 декабря, 19:02
По словам собеседницы, это может означать, что судья Верховного суда усмотрела нарушение в решении нижестоящих инстанций. Истребовав дело, судья более детально изучит его, прежде чем выносить на рассмотрение коллегии Верховного суда. В итоге это может привести к пересмотру дела.
Накануне Верховный суд зарегистрировал жалобу на решения нижестоящих судов, которые отказались признать сделку купли-продажи недействительной.
В конце марта 2025 года суд удовлетворил исковые требования певицы к Лурье. Долина заявила, что решила выставить жилье на продажу под влиянием мошенников. Право собственности покупательницы на спорное имущество прекратили и признали его за артисткой.
Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья: участились случаи, когда продавцы недвижимости, получив деньги, отказываются передавать квартиру, называя себя жертвами аферистов. На практике суды часто встают на сторону продавца, признавая сделку недействительной. Покупатель в итоге остается без денег и жилья.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
"Схему Долиной" назвали самым крупным негативным событием года в блогосфере
2 декабря, 19:12
В Госдуме обсуждают несколько вариантов решений для противодействия "схеме Долиной". Один из них — введение периода охлаждения для операций с недвижимостью на семь дней.
Телефонные мошенники обрабатывали Долину с апреля по июль 2024 года. Под предлогом сохранения денег они уговорили ее перевести личные сбережения на якобы безопасные счета и передать средства от продажи квартиры курьеру. В конце ноября четырех фигурантов приговорили к срокам от четырех до семи лет лишения свободы.
Предполагаемую пособницу злоумышленников, 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову задержали, она находится в СИЗО. Вместе с ней на скамье подсудимых оказались еще трое фигурантов. Как установило следствие, певице нанесли ущерб более чем на 300 миллионов рублей.
Иосиф Пригожин - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Пригожина поразила критика в адрес Долиной со стороны коллег
1 декабря, 21:03
 
